Saúde Ministro da Saúde diz que o País atingirá a meta de vacinação contra a pólio

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ministro Queiroga participou de seminário no Palácio do Itamaraty, em Brasília Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante a abertura do seminário O Futuro da Indústria Farmacêutica no Brasil, no Palácio Itamaraty Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quarta-feira (05) que a pasta vai atingir a meta de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos contra a poliomielite. Atualmente, segundo o ministro, a cobertura vacinal está em torno de 60%. Ao todo, 14,3 milhões de crianças devem receber a dose.

Ao participar do seminário O futuro da indústria farmacêutica no Brasil, no Palácio Itamaraty, em Brasília, Queiroga lembrou que o último caso de pólio no país foi registrado em 1989 e que a doença foi erradicada nas Américas nos anos 90. Ele destacou os dois casos, identificados recentemente em Israel e nos Estados Unidos. “Levem seus filhos às salas de vacinação”, alertou.

Campanha

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite começou no dia 8 de agosto e foi encerrada na última sexta-feira (30), depois de ser prorrogada uma vez por causa da baixa adesão.

A orientação da pasta é que crianças de 1 a 4 anos recebam uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) previstas no esquema básico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde