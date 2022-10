Política Simone Tebet declara apoio a Lula: “Não cabe a omissão da neutralidade”

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

O anúncio foi feito em pronunciamento da senadora em um hotel em São Paulo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A senadora Simone Tebet (MDB) anunciou nesta quarta-feira (05) apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. O petista disputa a Presidência com Jair Bolsonaro (PL) no dia 30 de outubro.

O anúncio foi feito em pronunciamento da senadora em um hotel em São Paulo. Simone Tebet ficou em terceiro lugar na votação realizada no último domingo (2). A emedebista recebeu 4,9 milhões de votos (4,16%).

“O que está em jogo é muito maior do que cada um de nós. Votarei com a minha consciência e com a minha razão. Votarei com a minha razão de democrata e com a minha consciência de brasileira”, disse a senadora, em coletiva. “Minha consciência me diz que, nesse momento tão grave de nossa história, omitir-me seria trair a minha trajetória de vida pública. […] Não anularei meu voto, não votarei em branco. Não me cabe a omissão da neutralidade.”

Mais cedo, a emedebista já havia sinalizado apoio ao petista. Ela compartilhou no Instagram uma matéria de O Globo com uma foto em que aparecia ao lado de Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa do PT. “Tebet encontra com Alckmin e formaliza o apoio a Lula”, dizia o título da matéria.

Ainda na manhã desta quarta-feira, o partido de Tebet tomou a decisão de liberar os diretórios estaduais para tomada de decisão sobre qual posição adotar no segundo turno das eleições.

“Por ampla maioria, o MDB decidiu dar liberdade para que cada um se manifeste conforme sua consciência”, afirma a nota, assinada pelo deputado Baleia Rossi, presidente da Executiva Nacional do MDB.

PDT, de Ciro Gomes, também declarou apoio a Lula

Nesta terça-feira (04), o presidente do PDT, Carlos Lupi, anunciou o apoio do partido ao candidato petista. Segundo Lupi, a candidatura de Lula é “a mais próxima” do PDT e a decisão foi unânime.

“Tomamos uma decisão unânime, sem nenhum voto contrário, a decisão de apoiar o mais próximo da gente que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais um”, disse.

Logo depois, Ciro Gomes, que foi o candidato da legenda à Presidência, declarou em um vídeo publicado nas redes sociais, sem citar o nome de Lula, que seguirá a decisão do partido.

“É a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que restem aos brasileiros duas opções, ao meu ver, insatisfatórias”, disse Ciro. O pedetista ficou em quarto lugar na disputa pela Presidência, com 3.599.287 votos (3,04%).

