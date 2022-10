Porto Alegre Porto Alegre tem 26 novos abrigos de ônibus

5 de outubro de 2022

Equipamentos representam avanço para o atendimento ao passageiro do transporte coletivo Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

Porto Alegre começou a receber em setembro os novos abrigos de ônibus, frutos de uma parceria público privada, sem ônus para os cofres públicos. Até o final do mês a Capital já contava com 26 novas estruturas para abrigar passageiros distribuídos nas regiões Sul, Norte e Centro da cidade. Até 2027, o município terá 1.507 abrigos substituídos.

“Esse contrato representa um avanço importante para qualificar o atendimento do passageiro do transporte coletivo. Junto com o incremento da tabela horária, estamos também buscando melhorias para dar maior conforto para quem utiliza o sistema”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Os abrigos recentemente instalados são do tipo A. Eles possuem quatro assentos e três tomadas USB, piso podotátil e espaço para cadeirantes, iluminação artificial por LED, proteções superior e lateral contra ventos e chuvas, informações sobre as linhas, além de três faces publicitárias. Além disso, 180 abrigos terão painel de próxima chegada, 100 câmeras de segurança, e 75 serão sustentáveis.

De acordo com o diretor de Relações Governamentais da Eletromidia, José Carlos Angelucci Júnior, todo o processo para a instalação do abrigo é pensado para proporcionar um serviço de qualidade e trazer benefícios para a população.

“O projeto começa com a requalificação do passeio, seguido pela substituição por um novo abrigo, conferindo maior conforto e proteção para o usuário. Por fim, entramos com a implementação de energia elétrica e identidade visual com a finalidade de proporcionar segurança através da iluminação e ainda mais conforto com os pontos USB, e disponibilizar informações sobre os itinerários das linhas atendidas pelo abrigo. Desta forma, asseguramos os três pilares de prestação de serviço de um abrigo: conforto, segurança e informação”, comenta, Angelucci Júnior.

O contrato de concessão entre a prefeitura e a Eletromidia prevê a instalação e manutenção dos abrigos pelos próximos 20 anos. Serão instalados dois modelos ao longo dos próximos cinco anos, sendo 57% com medida de 4m x 2m, quatro assentos e três tomadas USB (Tipo A), e 43% de 3m x 2m e três assentos (Tipo B).

Todos terão piso podotátil e espaço para cadeirantes, iluminação artificial por LED, proteções superior e lateral contra ventos e chuvas, informações sobre as linhas, além de três faces publicitárias.

Veja os abrigos instalados já instalados:

•Av. Ipiranga (em frente à EPTC)

•Av. Wenceslau Escobar, 1823

•Av. Eduardo Prado, 460

•Av. Padre Cacique, 320

•Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80

•Av. Ipiranga, 585

•Av. Independência, 363

•Av. Azenha, 1099

•Av. Ipiranga, 2485

•Av. Ipiranga, 3420

•Av. Protásio Alves, 7500

•Av. Assis Brasil, 4822

•Av. Senador Salgado Filho, 339

•Av. Erico Verissimo, 1132

•Av. Pinheiro Borda, 339

•Rua Felipe Camarão, 706

•Av. Coronel Lucas de Oliveira, 1025

•Rua Anita Garibaldi, 916

•Rua Eudoro Berlink, 623

•Av. Augusto Meyer, 145

•Rua Anita Garibaldi, 2099

•Av. Sertório, 492

•Av. Sertório, 6767

•Av. Carlos Gomes, 1999

•Av. Carlos Trein Filho, 1150

•Av. Assis Brasil, 545

