Por Redação O Sul | 27 de março de 2023

Após seis meses de formação inicial em desenvolvimento de sistemas, os estudantes do ensino médio de escolas públicas da Região Sul do País que concluíram o programa Dev the Devs receberão seus certificados nesta terça-feira (28).

Com o apoio do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), em parceria com o CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), o programa desenvolvido pelo Tecnopuc (Parque Tecnológico da PUCRS) focou também em conceitos de computação e linguagens de programação, além de mentorias individuais com profissionais das áreas de TI.

Serviço

Conclusão da 2ª edição do Programa DEVS THE DEV

Data: Terça-feira, dia 28 de março, 16 horas

Local: Auditório Global do Tecnopuc

Imersão no mundo da inovação

Um grupo de 12 estudantes foi selecionado para acompanhar presencialmente o evento de conclusão da edição do Devs the Dev, mas viverão no dia seguinte uma experiência única.

Os alunos terão a oportunidade de vivenciar todo o clima de inovação do primeiro dia do Souht Summit Brazil 2023, que começa na quarta-feira (29), no Cais de Porto Alegre. A conclusão do curso pode ser acompanhada via os canais de Youtube do BRDE e do Tecnopuc.

