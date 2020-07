Rio Grande do Sul Enchentes deixam mais de 5,1 mil gaúchos fora de casa

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Níveis elevados dos rios causam alagamentos Foto: Divulgação Níveis elevados dos rios causam alagamentos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias deixaram mais de 5,1 mil gaúchos desabrigados ou desalojados, segundo balanço divulgado neste sábado (11) pela Defesa Civil do Estado.

Os níveis elevados dos rios preocupam as autoridades. São Jerônimo, Roca Sales, Lajeado e Eldorado do Sul são os municípios mais atingidos pelas cheias.

Em Porto Alegre, moradores da região das ilhas tiveram que deixar as suas casas devido à elevação do nível do Guaíba. Na sexta-feira (10), a Defesa Civil Municipal emitiu um alerta sobre a possibilidade de inundação das ilhas.

O órgão e a Comissão Permanente de Atuação em Emergências colocaram em prática o plano de contingência de enchentes para atender os moradores das ilhas da Capital. Emergências devem ser comunicadas à Defesa Civil (199) ou ao Corpo de Bombeiros (193).

