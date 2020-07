"Até o momento, não existem medicamentos aprovados para prevenção ou tratamento da Covid-19 no Brasil", afirmou a agência. (Foto: Divulgação)

"Até o momento, não existem medicamentos aprovados para prevenção ou tratamento da Covid-19 no Brasil", afirmou a agência

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) afirmou que a ivermectina, medicamento antiparasitário, não tem comprovação científica de eficiência contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A Anvisa acrescentou que “até o momento, não existem medicamentos aprovados para prevenção ou tratamento da Covid-19 no Brasil” e que as “indicações não previstas na bula são de escolha e responsabilidade do médico prescritor”.

O órgão listou os principais efeitos colaterais do medicamento: diarreia, náusea, fraqueza, dor abdominal, anorexia, constipação e vômitos. Também pode provocar tontura, sonolência, vertigem e tremor. Na pele, pode causar prurido, erupções e urticária.