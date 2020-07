Brasil Avião com carga de máscaras cirúrgicas chega ao Brasil

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A aeronave pousou em Guarulhos Foto: Divulgação A aeronave pousou em Guarulhos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um voo que partiu da China chegou neste sábado (11) ao Brasil trazendo uma carga de 7,942 milhões de máscaras cirúrgicas de três camadas. Os equipamentos serão distribuídos para as 27 unidades da Federação para uso de profissionais da saúde que atuam no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

O avião, fretado pelo Ministério da Infraestrutura, pousou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A pasta é responsável pela operação especial para trazer da China as 960 toneladas de máscaras cirúrgicas e N95 compradas pelo Ministério da Saúde.

“O plano nacional abrange ações para viabilizar a chegada do material importado, articulação com órgãos governamentais que atuam nos aeroportos para prioridade no desembaraço aduaneiro e apoio na distribuição dos equipamentos nos Estados”, afirmou o Ministério da Infraestrutura.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil