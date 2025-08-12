Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Encontro entre Lula e Trump na ONU não está nos planos do governo brasileiro, diz assessor da Presidência da República

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Amorim declarou, no entanto, que "nada é imutável" desde que haja "gestos que justifiquem" um contato mais próximo entre os líderes

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Amorim declarou, no entanto, que "nada é imutável" desde que haja "gestos que justifiquem" um contato mais próximo entre os líderes. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Em meio ao tarifaço imposto a produtos brasileiros pelos Estados Unidos, o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, disse que um encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump durante a 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas não está nos planos do governo brasileiro no momento. O evento ocorrerá em setembro, em Nova York.

“O Brasil, por tradição, é o primeiro orador na Assembleia Geral, e os Estados Unidos são o segundo. [Lula e Trump] podem se encontrar, podem não se encontrar. Eu acho que o presidente Lula será sempre cortês porque é da natureza dele. Agora, hoje, eu não creio que esteja nos planos pedir um encontro”, afirmou Amorim em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira (11).

Para ele, no entanto, “nada é imutável” desde que haja “gestos que justifiquem” um contato mais próximo entre os líderes. No decorrer da entrevista, Amorim classificou como “totalmente inaceitáveis” declarações feitas pelo vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau. Na semana passada, o americano afirmou, sem citar nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que um magistrado destruiu “o relacionamento historicamente próximo do Brasil com os Estados Unidos”.

A reação do Itamaraty veio na noite do último sábado (9). Em nota, o Ministério das Relações Exteriores caracterizou a fala de Landau como um “novo ataque à soberania brasileira e a uma democracia que recentemente derrotou uma tentativa de golpe de Estado e não se curvará a pressões”.

Amorim enalteceu a resposta do Itamaraty. “Agora, eu até me pergunto se elas [as declarações] são inaceitáveis de propósito para provocar uma ação mais radical e justificar uma escalada por parte deles”, ponderou o ex-chanceler.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Companhia aérea Azul encerra as suas operações em 14 cidades brasileiras
https://www.osul.com.br/encontro-entre-lula-e-trump-na-onu-nao-esta-nos-planos-do-governo-brasileiro-diz-assessor-da-presidencia-da-republica/ Encontro entre Lula e Trump na ONU não está nos planos do governo brasileiro, diz assessor da Presidência da República 2025-08-12
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Companhia aérea Azul encerra as suas operações em 14 cidades brasileiras
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que proíbe o ingresso no serviço público de condenados por feminicídio e estupro
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões nesta terça-feira
Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em 11 rodovias estaduais no RS
Política Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com o presidente da China, Xi Jinping
Esporte Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento do Brasileirão
Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 850 quilos de agrotóxicos transportados ilegalmente em Santana do Livramento
Mundo Trump estende por mais 90 dias a trégua com a China poucas horas antes de tarifas entrarem em vigor
Porto Alegre Transporte público: três linhas de ônibus deixam de circular em Porto Alegre; confira estas e outras mudanças
Rio Grande do Sul Entra em vigor no RS a lei que garante desconto no boleto para quem fica sem luz por mais de 24 horas
Pode te interessar

Política Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com o presidente da China, Xi Jinping

Política Presidente da Câmara dos Deputados critica atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos: “País prejudicado”

Política O presidente da Câmara dos Deputados diz que a Casa está pronta para reagir ao tarifaço de Trump

Política Eduardo Bolsonaro diz não ter culpa de cancelamento de reunião do ministro da Fazenda com os Estados Unidos