Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Brasil Dono da rede de farmácias Ultrafarma é preso em São Paulo

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Sidney Oliveira é dono da rede de farmácias paulista, criada em 2000

Foto: Ultrafarma/Divulgação
Sidney Oliveira é dono da rede de farmácias paulista, criada em 2000. (Foto: Ultrafarma/Divulgação)

O dono da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney OIiveira, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante uma operação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria da Fazenda do Estado. O empresário estava em uma chácara em Santa Isabel, na Grande São Paulo.

A investigação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, identificou um grupo criminoso responsável por favorecer empresas do setor de varejo em troca de propina.

Segundo o MP-SP, um auditor fiscal estadual de alto escalão comandaria um esquema de fraudes em créditos tributários que teria arrecadado em propina cerca de R$ 1 bilhão desde 2021. Ele também foi preso na operação.

Outro preso é o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mario Otávio Gomes, que foi encontrado em um apartamento na Zona Norte de São Paulo.

Na ação desta terça, foram cumpridos, com o apoio da Polícia Militar, três mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão em endereços residenciais dos alvos da operação e nas sedes das empresas investigadas.

De acordo com o MP-SP, o fiscal preso manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas. Segundo o órgão, a operação é fruto de meses de trabalho investigativo, com análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

