Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Companhia aérea Azul encerra as suas operações em 14 cidades brasileiras

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A Azul está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde 28 de maio

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
A Azul está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde 28 de maio. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

A companhia aérea Azul anunciou o encerramento das suas operações em 14 cidades brasileiras. Em nota, a empresa afirmou que está racionalizando, desde julho, as rotas operadas atualmente.

“Os ajustes levam em consideração, ainda, uma série de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta do dólar, até questões de disponibilidade de frota, bem como o seu atual processo de reestruturação”, informou a Azul na segunda-feira (11).

As cidades que não terão mais voos da companhia são: Crateús (CE), São Benedito (CE), Sobral (CE), Iguatú (CE), Campos (RJ), Correia Pinto (SC), Jaguaruna (SC), Mossoró (RN), São Raimundo Nonato (PI), Parnaíba (PI), Rio Verde (GO), Barreirinha (MA), Três Lagoas (MS) e Ponta Grossa (PR).

A empresa irá concentrar as suas operações nos aeroportos de Viracopos, em Campinas (SP), Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), e Recife (PE), conhecidos como hubs, reduzindo as rotas com conexões.

Recuperação judicial

A Azul está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde 28 de maio. A companhia firmou acordos de reorganização financeira com alguns parceiros considerados estratégicos. A medida visa obter US$ 950 milhões em investimentos. A reestruturação da empresa, que inclui parceria com as companhias aéreas norte-americanas United e American Airlines, está estimada em cerca de US$ 1,6 bilhão.

Os acordos de reorganização incluem também credores, um arrendador de aeronaves, entre outros parceiros considerados estratégicos. A Azul informou que as suas operações e vendas seguem normalmente e que todos os bilhetes, benefícios e pontos do programa Azul Fidelidade serão mantidos.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que proíbe o ingresso no serviço público de condenados por feminicídio e estupro
Encontro entre Lula e Trump na ONU não está nos planos do governo brasileiro, diz assessor da Presidência da República
https://www.osul.com.br/companhia-aerea-azul-encerra-as-suas-operacoes-em-14-cidades-brasileiras/ Companhia aérea Azul encerra as suas operações em 14 cidades brasileiras 2025-08-12
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Impulsionada pela energia elétrica, inflação aumenta para 0,26% em julho no Brasil
Brasil Dono da rede de farmácias Ultrafarma é preso em São Paulo
Política Encontro entre Lula e Trump na ONU não está nos planos do governo brasileiro, diz assessor da Presidência da República
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que proíbe o ingresso no serviço público de condenados por feminicídio e estupro
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões nesta terça-feira
Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em 11 rodovias estaduais no RS
Política Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com o presidente da China, Xi Jinping
Esporte Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento do Brasileirão
Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 850 quilos de agrotóxicos transportados ilegalmente em Santana do Livramento
Mundo Trump estende por mais 90 dias a trégua com a China poucas horas antes de tarifas entrarem em vigor
Pode te interessar

Economia Impulsionada pela energia elétrica, inflação aumenta para 0,26% em julho no Brasil

Economia Dólar fecha em alta e Bolsa cai com impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos em foco

Economia Governo Lula deve anunciar nesta semana pacote de proteção ao tarifaço; veja as medidas em discussão

Economia Governo brasileiro espera mais sanções e tarifas dos Estados Unidos com possível condenação de Bolsonaro