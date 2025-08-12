Economia Companhia aérea Azul encerra as suas operações em 14 cidades brasileiras

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Azul está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde 28 de maio Foto: Valter Campanato/Agência Brasil A Azul está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde 28 de maio. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A companhia aérea Azul anunciou o encerramento das suas operações em 14 cidades brasileiras. Em nota, a empresa afirmou que está racionalizando, desde julho, as rotas operadas atualmente.

“Os ajustes levam em consideração, ainda, uma série de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta do dólar, até questões de disponibilidade de frota, bem como o seu atual processo de reestruturação”, informou a Azul na segunda-feira (11).

As cidades que não terão mais voos da companhia são: Crateús (CE), São Benedito (CE), Sobral (CE), Iguatú (CE), Campos (RJ), Correia Pinto (SC), Jaguaruna (SC), Mossoró (RN), São Raimundo Nonato (PI), Parnaíba (PI), Rio Verde (GO), Barreirinha (MA), Três Lagoas (MS) e Ponta Grossa (PR).

A empresa irá concentrar as suas operações nos aeroportos de Viracopos, em Campinas (SP), Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), e Recife (PE), conhecidos como hubs, reduzindo as rotas com conexões.

Recuperação judicial

A Azul está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde 28 de maio. A companhia firmou acordos de reorganização financeira com alguns parceiros considerados estratégicos. A medida visa obter US$ 950 milhões em investimentos. A reestruturação da empresa, que inclui parceria com as companhias aéreas norte-americanas United e American Airlines, está estimada em cerca de US$ 1,6 bilhão.

Os acordos de reorganização incluem também credores, um arrendador de aeronaves, entre outros parceiros considerados estratégicos. A Azul informou que as suas operações e vendas seguem normalmente e que todos os bilhetes, benefícios e pontos do programa Azul Fidelidade serão mantidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/companhia-aerea-azul-encerra-as-suas-operacoes-em-14-cidades-brasileiras/

Companhia aérea Azul encerra as suas operações em 14 cidades brasileiras

2025-08-12