Já a parcela das famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes, passou de 12% em julho para 12,1% em agosto. No mesmo período de 2019, o indicador estava em 9,5%.

Entre os destaques positivos da pesquisa, a proporção das famílias que se declararam muito endividadas caiu de 15,5% para 14,6%, a primeira baixa desde janeiro. Na comparação anual, porém, ainda houve alta de 0,8 ponto percentual.

Entre as famílias endividadas, 21,4% afirmaram ter mais da metade da renda mensal comprometida com o pagamento das dívidas. Foi a terceira queda mensal consecutiva do indicador, que chegou a alcançar 22,4% em abril.

Ou seja, embora mais endividadas, a parcela média da renda comprometida com dívidas diminuiu entre as famílias, favorecendo a capacidade de pagamento.

A pesquisa mostra que o endividamento atinge mais as famílias de menor renda. Para as que recebem até dez salários mínimos, o percentual subiu em agosto para 69,5%, contra 69% em julho. Em contrapartida, entre as famílias com renda acima de dez salários, a proporção caiu para 57,8% em agosto, ante 59,1% em julho.