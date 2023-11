Educação Cerca de 50 mil inscritos no Enem 2023 tiveram problemas com o local de aplicação das provas

4 de novembro de 2023

Provas serão aplicadas nos dois próximos domingos - 5 e 12 de novembro Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília Provas serão aplicadas nos dois próximos domingos - 5 e 12 de novembro. (Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília) Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília

Quase 4 milhões de estudantes estão inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que inicia neste domingo (5). Desse total, 1% teve problemas com o local das provas. Apesar disso, o governo afirma que a segurança do exame está garantida.

O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou que todos os candidatos inscritos terão direito a fazer as provas. Estudantes reclamaram da distância do local do exame. Pelas regras, essa distância tem que ser no máximo de 30 km. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) fez um levantamento e verificou que 50 mil estudantes estão fora deste padrão por erro da empresa contratada para fazer a aplicação do Enem.

“O erro significou que em uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, tem muitos estudantes que estão a 40 km, 50 km de distância. Como uma forma de minimizar esse ônus de ter que se deslocar por 40 km, 50 km, esses estudantes terão a oportunidade de vir a fazer a prova na reaplicação de 12 e 13 de dezembro”, diz Manuel Palacios, presidente do Inep.

Os prejudicados pelo erro poderão optar por fazer as provas na data alternativa: 12 e 13 de dezembro. O prazo para fazer o pedido será de 13 a 17 de novembro na página do participante. O Inep também verificou que parte das reclamações pela distância do local da prova é de responsabilidade de estudantes que erraram na hora de preencher o formulário de inscrição. Nesses casos, os candidatos que erraram na inscrição vão ter que fazer a prova na data original: 5 e 12 de novembro.

Conforme o ministro da Educação, a segurança do sistema está garantida. Ele explicou que a opção de nova data para os candidatos prejudicados por erro da empresa contratada pelo Inep é para dar mais conforto a esses estudantes.

“Eu não acredito que por conta de ser um mês a mais isso vai mudar. Mas nós não achamos que por conta de 1% não aplicar a prova para 99% dos inscritos no Enem. Então, a decisão foi manter a prova até porque isso mexe com toda uma logística enorme no Brasil, envolve os estados, envolve os locais, envolve infraestrutura, gráficas, polícia, enfim… Então, o que nós vamos garantir é que esses alunos que se sintam prejudicados pela questão da distância do local da sua residência possa ser feito a prova no dia 12 e 13 de dezembro”, disse Camilo Santana.

Enem 2023

A prova será aplicada nos dois próximos domingos, dias 5 e 12 de novembro. No primeiro dia de prova, os participantes fazem as questões de linguagens e códigos, ciências humanas e redação. Já no segundo, as provas são de ciências da natureza e matemática.

As notas das provas podem ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e a financiamentos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Abertura dos portões

Nos dois dias, a abertura dos portões será às 12h e o fechamento, às 13h, pelo horário de Brasília. É proibida a entrada do participante após o fechamento dos portões. O início da prova está marcado para as 13h30 nos dois dias de prova, mas o horário de encerramento é diferente: no dia 5 de novembro, as provas terminam às 19h e no dia 12 de novembro, às 18h30.

Documentos

A presença da caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e de um documento de identificação válido, seja físico ou digital, é de consumo obrigatório. Além disso, é raro que os candidatos tenham a posse do seu cartão de confirmação de inscrição.

No caso em que um candidato necessite justificar a sua presença no exame, deverá portar uma cópia impressa da declaração de comparação, a qual será assinada pelo aplicador do exame. A declaração em questão está disponível para download na Página do Participante.

Entre os documentos de identificação válidos estão cédulas de Identidade, identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, Carteira de Registro Nacional Migratório, documento provisório de Registro Nacional Migratório, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenham validade como documento de identidade, passaporte e Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.

Também são aceitos os documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação Digital e RG Digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas.

