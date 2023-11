Rio Grande do Sul Prefeito de Ipê é encontrado sem vida em uma fazenda na zona rural do município

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

O corpo do prefeito de Ipê, Cassiano De Zorzi Caon, de 52 anos, foi encontrado em uma fazenda, na localidade de Capão do Bugre Foto: Reprodução O corpo do prefeito de Ipê, Cassiano De Zorzi Caon, de 52 anos, foi encontrado em uma fazenda, na localidade de Capão do Bugre. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O corpo do prefeito de Ipê, Cassiano De Zorzi Caon, de 52 anos, foi encontrado em uma fazenda, na localidade de Capão do Bugre, na zona rural do município. O fato ocorreu na manhã deste sábado (4). A Brigada Militar (BM) atendeu a ocorrência na cidade localizada na Serra do Rio Grande do Sul.

De acordo com a guarnição da BM, populares encontraram o corpo do prefeito por volta das 10 horas da manhã. A propriedade da família fica localizada no km 140 da ERS-122, em Capão do Bugre, interior de Ipê.

Ao chegarem ao local, os PMs encontraram Cassiano já sem vida. O cadáver foi encontrado em meio a uma vasta pastagem na fazenda.

Uma equipe do Departamento Médico-Legal (DML) recolheu o corpo e realizou uma perícia no local. As causas da morte estão sendo investigadas.

A prefeitura de Ipê publicou uma nota de pesar nas redes sociais e o vice-prefeito José Mário Grazziotin decretou luto oficial por sete dias a partir deste sábado.

“É com imenso pesar e tristeza que a prefeitura de Ipê comunica o falecimento do prefeito Cassiano De Zorzi Caon. Neste momento de dor, nossa solidariedade aos familiares e amigos, por esta irreparável perda. Que Deus, em sua infinita bondade, possa confortá-los nesse momento, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé”, afirma a nota.

Natural de Caxias do Sul, Cassiano de Zorzi Caon nasceu em 23 de janeiro de 1971. Era produtor rural e atuava no ramo leiteiro. Em 2020, foi eleito prefeito para um mandato de quatro anos, que seria encerrado no final do próximo ano. O prefeito era casado com Silvana Zenatto e tinha dois filhos.

2023-11-04