Brasil Temporal deixa seis mortos em São Paulo, segundo Defesa Civil

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Chuva forte fez vítimas em Osasco, Limeira, São Paulo, Santo André e Suzano Foto: Reprodução Chuva forte fez vítimas em Osasco, Limeira, São Paulo, Santo André e Suzano (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O temporal que atingiu o estado de São Paulo na tarde desta sexta-feira (3) deixou seis vítimas fatais, segundo a Defesa Civil. Segundo um balanço parcial, uma das mortes ocorreu no interior do estado, na região de Limeira, após o desabamento de um muro.

Em Osasco, um jovem de 21 anos morreu após um muro desabar na Avenida Luis Rink. A queda de uma árvore atingiu o veículo onde a vítima estava. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele não resistiu. Ainda de acordo com a Defesa Civil, outras quedas de árvores causaram uma morte em Suzano, e duas mortes na Zona Leste de São Paulo, onde duas pessoas faleceram dentro de um veículo.

As rajadas de vento chegaram a 151km/h na região de Santos, no litoral paulista. Ao todo, foram registradas 120 quedas de árvores na capital paulista e na região metropolitana. Toda a cidade de São Paulo foi colocada em estado de alerta para alagamentos após um temporal afetar a região por volta das 16h30 de sexta.

A situação foi alertada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura, que já apontava para a possibilidade de pancadas de chuva em nível moderado no horário.

Segundo a agência, o alerta se deu pela aproximação de uma frente fria que organiza áreas de instabilidades com forte intensidade que seguem avançando do interior do estado.

O Corpo de Bombeiros informou que foram registrados 120 queda de árvores, uma enchente e 12 desabamento na capital e região metropolitana. O estado de São Paulo tem na tarde deste sábado ao menos 2,5 milhões de imóveis sem energia elétrica após os temporais que atingiram várias cidades.

A maior parte das residências sem luz, 84%, são na área de concessão da empresa Enel, onde 2,1 milhões de pessoas ainda não tiveram a energia restabelecida, de acordo com informações do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A empresa italiana é responsável pelo fornecimento de energia na capital paulista e na Região Metropolitana, onde moradores reclamam que estão há mais de 20h sem luz. A previsão da companhia é a de que o serviço seja totalmente retomado somente nesta terça-feira (7).

De acordo com a Enel, na cidade de São Paulo, 1,4 milhão de clientes ficaram sem energia e já conseguiram restabelecer 400 mil.

“Estamos atuando sem medir esforço. A prioridade de reestabelecimento é recuperar, primeiramente, hospitais eletrodependentes. Estamos cuidando juntos também do evento importante que vai acontecer amanhã, que é o Enem. Estamos fazendo de tudo para que ele possa acontecer sem nenhum desserviço”, disse em coletiva de imprensa o diretor de operação da Enel, Vincenzo Ruotolo.

A segunda área com mais pessoas no escuro é da concessionária CPFL, onde ao menos 400 mil pessoas estão no escuro. A empresa atende 27 municípios do interior e litoral do estado, como Campinas, Bauru, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, por exemplo.

