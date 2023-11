Mas as operações de busca e salvamento estão sendo dificultadas pelo bloqueio das estradas devido aos deslizamentos de terra provocados pelo terremoto. O terremoto foi registrado às 23h47 do horário local (15h02 do horário de Brasília), de acordo com o Centro de Monitoramento e Pesquisa do Nepal.

O Serviço Geológico dos EUA mediu o terremoto com uma magnitude de 5,6 e disse que foi um terremoto superficial, o que significa que aconteceu mais perto da superfície da Terra. O Nepal está situado ao longo do Himalaia, onde há muita atividade sísmica.