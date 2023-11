Brasil Enem difícil até para Caetano Veloso, confuso com as próprias músicas dele citadas na prova

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em brincadeira, o cantor e compositor analisa pergunta que usa trechos de "Alegria, Alegria" e "Anjos Tronchos". (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Será que Caetano Veloso acertaria a questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 sobre duas de suas músicas: “Alegria, Alegria” e “Anjos Tronchos”?

De pijama, aos 81 anos, “no sol de quase dezembro”, ele foi desafiado por sua esposa, a produtora Paula Lavigne, a voltar aos tempos de estudante e responder a essa pergunta da prova de Linguagens, aplicada no último domingo (5).

Os candidatos do Enem (e Caetano) tinham de comparar trechos de cada canção e apontar o que há de comum entre eles.

“Quando eu li, achei que são todas [as alternativas corretas]”, brincou o artista.

Depois de analisar mais atentamente as opções, ele chegou a duas respostas: B e D. “Aparentemente, são as mais apuradas, assim”, disse.

Segundo o gabarito extraoficial, a resposta é B.

Primeiro domingo

O primeiro domingo de Enem trouxe a redação – sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado feito pelas mulheres – e, nas provas de linguagens e ciências humanas, questões sobre racismo, Palestina, cântico da torcida do Fluminense e ditadura militar, por exemplo.

No geral, as perguntas foram consideradas bem contextualizadas, contemporâneas e com a “cara do Enem”, segundo professores.

Críticas

Economistas criticaram duas questões do Enem que abordaram o agronegócio e a competitividade econômica. Uma delas tinha um texto que dizia que, no Cerrado, o “conhecimento local” está subordinado “à lógica do agronegócio” e que o “capital impõe conhecimentos biotecnológicos” que trazem consequências negativas para a população do campo. Em outra questão, relaciona-se a competitividade na economia à pratica de dumping (quando se baixa o preço deliberadamente para eliminar a concorrência).

“É de um esquerdismo raso, o que me parece ter um viés doutrinário”, diz o economista Alexandre Schwartsman. Para ele, ex-diretor do Banco Central, as questões do Enem refletem um pensamento de muitos professores brasileiros e não necessariamente apareceram agora por se tratar do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em reação, a Frente Parlamente do Agronegócio quer a anulação de questões da prova. Também pretende convocar o ministro da Educação, Camilo Santana, para dar esclarecimentos.

2º dia

No próximo domingo (12), os candidatos farão as provas de matemática e ciências da natureza. Confira os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

*Abertura dos portões: 12h

*Fechamento dos portões: 13h

*Início das provas: 13h30

*Término das provas no 2º dia: 18h30

O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos de prova.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/enem-dificil-ate-para-caetano-veloso-confuso-com-as-proprias-musicas-citadas-na-prova/

Enem difícil até para Caetano Veloso, confuso com as próprias músicas dele citadas na prova

2023-11-07