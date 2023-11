Brasil Bancada do agronegócio cobra anulação de questões do Enem 2023

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











FPA alega que as questões têm "cunho ideológico", e foram elaboradas "sem critério científico ou acadêmico". (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) divulgou nota na qual pede ao governo federal explicações sobre três questões do primeiro dia de prova do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), aplicada no domingo (5).

No documento, a FPA pede a anulação das questões 89, 70 e 71, pois, na avaliação da entidade, as perguntas “são mal formuladas, de comprovação unicamente ideológica” e permitem “que o aluno marque qualquer resposta, dependendo do seu ponto de vista”.

A questão 89 abordou fatores negativos do agronegócio no Cerrado, mencionando, por exemplo, a “superexploração dos trabalhadores” e as “chuvas de veneno” (uma referência ao uso de agrotóxicos).

Já a questão 71 trata da nova corrida espacial financiada por bilionários, discutindo as perspectivas que ela aponta.

A questão 70 tem como mote o avanço da cultura da soja e o desmatamento na Amazônia.

A FPA diz ainda que as questões têm “cunho ideológico”, e foram elaboradas “sem critério científico ou acadêmico”.

Em resposta, o órgão do governo responsável pela elaboração da prova disse que o banco de questões é formulado por professores independentes selecionados por edital. “O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não interfere nas ações dos colaboradores selecionados para compor o Banco”, informou o órgão.

Na nota, o grupo de parlamentares ligado ao agronegócio pede a anulação das três questões. A frente também afirma que apresentará um requerimento de convocação do Ministro da Educação, Camilo Santana, para audiências públicas na Câmara dos Deputados e no Senado sobre o tema.

A bancada do agronegócio diz ainda que pedirá informações ao Ministério da Educação “sobre a banca organizadora do Enem 2023 e referências bibliográficas utilizadas para a construção do exame”.

“A anulação das questões é indiscutível, de acordo com literaturas científicas sobre a atividade agropecuária no Brasil e no mundo, em respeito à academia científica brasileira”, diz a nota.

Para a FPA, houve “negacionismo científico” contra um setor que confere “segurança alimentar ao Brasil e ao mundo”. “O setor agropecuário representa toda a diversidade da agricultura: pequenos, médios e grandes. Somos um só e não aceitaremos a divisão para estimular conflitos agrários”, diz o documento.

O primeiro dia de provas do Enem tem um só conjunto de 90 questões sobre linguagens e ciências humanas, mas esse grupo de perguntas é distribuído em ordem distinta em cada cor de caderno de prova.

Redes sociais

Alguns parlamentares também se manifestaram em suas redes sociais sobre o Enem.

O deputado federal Zucco (Republicanos-RS) afirmou que a prova incita “ódio ao agronegócio”, e disse que apresentará pedido de convocação dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.

“O uso da máquina pública para fins ideológicos precisa ser explicado e exige retratação”, disse.

O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) afirmou que a prova do Enem ataca “covardemente o setor que põe comida no prato do brasileiro”.

“Qual a intenção daqueles que elaboraram uma questão tão leviana? Usar a educação para ‘impor mentiras’ e ainda desrespeitar o agro. Um absurdo!”, disse.

O deputado federal Tião Medeiros (PP-PR) afirmou que as questões contestadas são “enviesadas” e precisam ser anuladas.

“Enquanto nós batalhamos dia-a-dia para construir uma imagem positiva do agronegócio, como pilar da economia, formador de mão-de-obra, gerador de renda, vem o ENEM e nos joga contra a juventude do País. Um verdadeiro absurdo”, declarou.

Enem

Segundo o Inep, cerca de 3,9 milhões se inscreveram para realizar o Enem neste ano. A taxa de abstenção foi de 28,1%.

No primeiro dia de provas, os estudantes fizeram:

* 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol)

* 45 questões de ciências humanas

* Redação

O Enem serve como ingresso para universidades e institutos públicos e privados. É realizado por estudantes ao término da educação básica.

O Enem pode ser critério único ou complementar dos processos seletivos e também para acesso, por exemplo, ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e ao Programa Universidade para Todos (Prouni).

Os resultados do exame Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/bancada-do-agronegocio-cobra-suspensao-de-questoes-do-enem-2023/

Bancada do agronegócio cobra anulação de questões do Enem 2023

2023-11-07