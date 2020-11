Brasil Energia começa a voltar no Amapá após cinco dias de apagão

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Geradores de emergência enviados pelos ministérios da Defesa e Minas e Energia chegaram ao Amapá no final da noite de sexta. Foto: Reprodução/Twitter Geradores de emergência enviados pelos ministérios da Defesa e Minas e Energia chegaram ao Amapá no final da noite de sexta. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A FAB (Força Aérea Brasileira) mandou para o Amapá aeronaves com toneladas de equipamentos necessários para reestabelecer a energia elétrica no estado. As aeronaves transportam máquinas de purificação de óleo e geradores para Macapá (AP). A missão, que começou na sexta-feira (6), deve terminar nesto sábado (7). Um incêndio em um transformador, na noite de terça-feira (3), provocou o apagão em pelo menos 13 cidades do estado, de um total de 16. Com a chegada dos equipamentos, a energia começa a voltar após cinco dias.

O transformador avariado pertence à empresa concessionária LMTE (Linhas de Macapá Transmissora de Energia), controlada pela espanhola Isolux, e foi totalmente destruído. Como outros dois equipamentos também foram danificados, não houve possibilidade de reaproveitamento das peças para religamento da subestação.

Na manhã deste sábado (7) uma reunião entre o Ministro Bento Albuquerque com agentes do setor elétrico que estão no Amapá foi realizada para restabelecer completamente a energia o mais rápido possível.

O ministério divulgou nota sobre o andamento do processo de retomada da energia.

“Na madrugada do dia 7 de novembro, o sistema elétrico de Macapá voltou a ser conectado à rede de Transmissão do Sistema Interligado Nacional – SIN, com a conclusão de reparos em um dos transformadores da Subestação Macapá (230/69 kV) e o início gradativo do atendimento aos consumidores.

O processo de retorno do transformador à operação está sendo realizado de forma escalonada, prezando pela segurança e confiabilidade do atendimento de energia elétrica aos consumidores.

Confira a sequência de ações coordenadas nas últimas horas pelo Gabinete de Crise, instituído pelo Ministério de Minas e Energia (MME), que tem atuado, diuturnamente, desde a manhã de quarta-feira (4/11), para restabelecer a energia no Amapá, o mais breve possível, cumprindo a determinação do Presidente Jair Bolsonaro.”

Ainda segundo o ministério, participam do esforço para o restabelecimento da energia elétrica, dentro das suas atribuições e competências, o próprio MME, o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a Eletronorte, a CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá) e a LMTE (Linhas de Macapá Transmissora de Energia).

Já estão atendidos 80 MW de cargas, o que representa cerca de 33% da carga típica para o horário, sendo 40 MW pelo SIN e 40 MW pela UHE Coracy Nunes.

Na manhã deste sábado, o Ministro Bento Albuquerque realizou nova reunião de acompanhamento da situação do restabelecimento da energia elétrica.

Ainda na sexta-feira o presidente Jair Bolsonaro divulgou vídeo sobre o restabelecimento da energia no Amapá. Segundo Bolsonaro, dos três transformadores, um está em manutenção desde dezembro, outro ficou destruído e um terceiro carecia de manutenção básica. Ele afirmou que desde o primeiro momento o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil foram acionados para restabelecer a energia em pontos estratégicos, e que na sexta estava sendo feita a filtragem do óleo contaminado que refrigerava um dos transformadores, colocando o equipamento em funcionamento, retornando a atender 60% das necessidades do Estado. Geradores termoelétricos seriam utilizados.

“O abastecimento de água já foi normalizado e os hospitais estão com energia”, finalizou.

– O restabelecimento de energia no estado do Amapá. . No YouTube: https://t.co/N7kPoG0qCC pic.twitter.com/EwGG0bcxqV — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 7, 2020

Situação de emergência

O apagão levou o governo do estado a decretar situação de emergência. Pessoas estão perdendo alimentos em virtude da falta de refrigeração e gêneros básicos começam a faltar nos mercados. Uma das poucas panificadoras da capital que ainda funcionam concentra longas filas na entrada e limita a quantidade de pães por cliente.

Além disso, as pessoas têm dificuldade de fazer compras de forma eletrônica por falta de internet estável e energia para carregar as máquinas de cartão. Os consumidores precisam sacar dinheiro para fazer compras, mas o apagão também não permite saques em caixas rápidos. Os principais hospitais do Estado estão operando a base de geradores a óleo diesel.

Geradores para conjuntos habitacionais

O governo do Amapá afirmou ter providenciado, na sexta-feira (6), três geradores de energia para alimentar os sistemas de distribuição de água dos Conjuntos Habitacionais Macapaba 1 e 2, na zona norte da capital. A previsão era de que na manhã deste sábado os reservatórios dos dois habitacionais já distribuíssem água para os moradores. Em Santana, o sistema central de água também deverá receber um gerador.

Água

A Caesa (Companhia de Água e Esgoto do Amapá) funcionava com 60% de sua capacidade na quinta-feira. A distribuição supria os bairros centrais de Macapá, e parte da região sul, como os bairros Buritizal, Beirol, Zerão, Universidade e adjacências. Contudo, dado o volume reduzido, o governo pede para que as residências evitem o desperdício do produto, para que a água potável alcance o máximo de domicílios na rede.

