Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

A chuva, acompanhada de rajadas de vento de 70 km/h, atingiu principalmente a capital Foto: Divulgação A iniciativa é uma parceria entre a distribuidora, prefeituras e empresas de telecomunicações. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A CEEE Equatorial informa que já normalizou o fornecimento de energia para 71 mil clientes (84%) que tiveram a energia interrompida pela passagem do forte temporal que atingiu o estado na noite de terça-feira (25). Na tarde desta quarta (26), 14 mil clientes estão sem luz. A chuva, acompanhada de rajadas de vento de 70 km/h, atingiu principalmente a capital e região metropolitana.

As equipes estão focadas no atendimento emergencial e seguem mobilizadas para restabelecer o fornecimento o mais breve possível. O serviço meteorológico Metsul aponta que ainda existe o risco de novos temporais localizados até o fim da semana em razão da onda de calor que atinge o estado. A Distribuidora lembra ainda que, no caso de falta de energia elétrica, é necessário entrar em contatos pelos canais oficiais de atendimento da companhia: Central de Atendimento 0800 721 2333; WhatsApp/Clara (51) 3382 5500; Agência Virtual, no www.equatorialenergia.com.br; APP Equatorial Energia, disponível na loja de aplicativo Android e iOS.

