Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

A cooperação entre Santa Casa e Panvel tem como foco a melhoria da estrutura e qualificação do atendimento nas casas de saúde. Foto: Divulgação A cooperação entre Santa Casa e Panvel tem como foco a melhoria da estrutura e qualificação do atendimento nas casas de saúde. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Santa Casa de Porto Alegre recebeu mais uma entrega da campanha Troco Amigo, da Panvel. Foram repassados ao hospital mais de R$ 375,5 mil arrecadados através da colaboração de clientes da rede de farmácias que doaram parte de seu troco ao longo de 2024.

A entrega aconteceu na provedoria da instituição, com a presença de representantes da direção da Santa Casa e da Panvel.

“O apoio da Panvel, por meio do Projeto Troco Amigo, é muito importante para a Santa Casa. Os recursos arrecadados permitem aquisições fundamentais, que vão desde camas hospitalares até ventiladores pulmonares. Agora, estamos analisando as prioridades para aplicar este novo valor da melhor forma possível”, destaca o diretor geral da Santa Casa, Julio Matos.

A cooperação entre Santa Casa e Panvel tem como foco a melhoria da estrutura e qualificação do atendimento nas casas de saúde.

Os valores referentes à campanha anterior foram direcionados na aquisição de importantes tecnologias médicas que auxiliaram no diagnóstico e tratamento dos pacientes assistidos na instituição, como: camas hospitalares, monitores multiparâmetros, ventiladores pulmonares, berços, serra cirúrgica, fibrobroncoscópio, craniótomo, entre outros. Nos últimos cinco anos, a Santa Casa recebeu cerca de R$ 1,6 milhão através do Troco Amigo.

“A cada ano fortalecemos a parceria com a Santa Casa de Porto Alegre, que representa um pilar fundamental na saúde do nosso estado. E a doação do Troco Amigo é um reflexo da confiança que nossos clientes depositam nesta causa tão relevante e no impacto que o complexo de hospitais tem na vida de milhares de gaúchos. Nosso agradecimento a todos que contribuíram”, declara o diretor executivo da Panvel, Roberto Coimbra.

Ao todo, a iniciativa idealizada pela Panvel reuniu no ano passado R$ 4,3 milhões. Desse valor, R$ 1 milhão foi garantido com a contribuição direta da Panvel e o restante através de doações feitas pelos consumidores, beneficiando 112 hospitais e organizações que atuam pela saúde pública na Região Sul.

