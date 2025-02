Acontece Cotrijal promove Dia de Campo para apresentar pesquisas e inovações em produção vegetal

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

As atividades serão realizadas entre 26 e 27 de fevereiro, em Não-Me-Toque/RS Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Cotrijal promove, nesta semana, o Dia de Campo de 2025, em Não-Me-Toque/RS, na Unidade Beneficiamento de Sementes da cooperativa. As atividades começam na quarta-feira (26) e seguem na quinta-feira (27). No segundo dia, a programação da manhã será voltada especialmente para as integrantes do Programa Mais Elas. Além dessas datas, também será realizado um dia de campo em Rio Pardo/RS, no dia 19 de março. A descentralização das atividades visa representar melhor as características da produção em cada região.

Os eventos são um importante momento para aproximar os associados das atividades e pesquisas desenvolvidas pela área técnica da cooperativa, assim como uma oportunidade para examinar o andamento da safra atual e planejar os próximos ciclos. “Os nossos dias de campo têm como principal objetivo trazer informações inovadoras para os nossos produtores e, lógico, também fazer uma avaliação da safra e do que esperar dela até o final. Então vamos trazer informações que buscamos, testamos e validamos na nossa área de pesquisa e repassar em primeira mão para os nossos produtores”, afirma o gerente de produção vegetal da Cotrijal, Alexandre Doneda.

A programação contará com quatro estações para abordar as diferentes áreas de manejo das lavouras. Na primeira, serão demonstradas as cultivares de soja multiplicadas pela Cotrijal, incluindo os lançamentos da próxima safra. A segunda estação demonstrará os trabalhos desenvolvidos pelo Programa Ciclos, voltado à agricultura de precisão. Os resultados da pesquisa conduzida pelo programa serão apresentados nos dias de campo do ano que vem, permitindo que os associados acompanhem a evolução dos trabalhos.

A terceira estação será voltada às tecnologias de aplicação, focando nos resultados da validação do uso de drones para aplicação de defensivos agrícolas. Por fim, as doenças da soja serão o tema principal da quarta estação, em especial o complexo Diaporthe, um problema antigo da cultura que causa lesões nas hastes das plantas e que está voltando a afetar as lavouras da área de atuação da Cotrijal.

O Dia de Campo ainda abordará outros aspectos do manejo das lavouras de soja para atender às principais demandas e desafios enfrentados pelos associados no campo. “A gente reforça muito a importância dos produtores para que venham participar do nosso dia de campo, pois é um momento de muita troca de conhecimento e de informações, a gente tem muita novidade boa para repassar para os nossos produtores”, ressalta Doneda.

