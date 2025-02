Acontece CEEE Equatorial tira dúvidas sobre aumento de carga em residências e pontos comerciais

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Aumento no número de eletrodomésticos utilizados pode trazer riscos aos consumidores Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Períodos como o de Carnaval ou de férias e dias de calor excessivo, são alguns dos momentos em que é preciso atenção para a sobrecarga de energia elétrica em casa ou em pontos comerciais. Quando esse aumento não é feito da maneira correta, com auxílio de um profissional eletricista, pode acarretar problemas na fiação e nos disjuntores, com risco de curtos-circuitos e até mesmo incêndios, ou gerar oscilações e interrupções no fornecimento.

Por isso, a CEEE Equatorial reforça a importância dos clientes consultarem um profissional eletricista sempre que houver a intenção de realizar incrementos de eletrodomésticos residenciais ou comerciais, e caso exista a necessidade de alteração do disjuntor da entrada de energia, contate a distribuidora para solicitar o aumento de carga. Isso pode ser feito diretamente nas agências, ou por meio da Central de Atendimento, pelo telefone 0800 721 2333.

“É importante que os clientes tenham esse cuidado para preservar seus equipamentos e as instalações elétricas de sua casa ou comércio, evitando acidentes, e também para contribuir com o adequado funcionamento da rede. Isso porque quando o aumento de carga é feito sem a comunicação para a distribuidora, pode ocorrer a sobrecarga, afetando o fornecimento”, observa o Gerente de Experiência do Cliente da CEEE Equatorial, Marvin Ramgrab.

Feita a requisição, a distribuidora pode fazer o dimensionamento da rede elétrica de distribuição, para atender adequadamente a unidade consumidora, mantendo a qualidade da energia recebida e a segurança.

“Um exemplo é quando um imóvel onde funcionava uma residência passa a ser usado como um comércio ou academia, por exemplo. Geralmente ocorre a instalação de um número maior de equipamentos elétricos, sendo preciso adequar não só as instalações elétricas da unidade, mas, em alguns casos, também, a rede da distribuidora, explica Ramgrab. Nesses casos, além de avaliar possível aumento de carga, é importante atualizar também o cadastro da unidade consumidora para que seja aplicada a tarifa correta, de acordo com a atividade exercida no local.

