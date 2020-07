Acontece Engenheiros civis gaúchos criam empresa especializada em execuções de obras de alto padrão

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Clique Urbano)

Os engenheiros civis gaúchos Artur Bertoja Aita, Anderson Machado Wintter e Matheus Moraes Ramos Andrade uniram experiências consolidadas no mercado e criaram a W2A Engenharia, empresa especializada em execuções de obras de alto padrão. A empresa já ingressa no segmento com reformas em Porto Alegre e região e também com a construção e incorporação de residências de alto padrão em condomínios do litoral, como a B5, residência localizada em Torres (RS) que teve a gestão de obra totalmente feita pela W2A Engenharia.

Segundo o engenheiro Artur Aita, um dos sócios, a empresa é o resultado da fusão de outros dois empreendimentos. “Reunimos o Anderson Wintter, que comandava a W Engenharia e já estava no mercado de alto padrão em Porto Alegre, e a Andrade Aita Engenharia, gerenciada por mim e pelo Matheus Andrade. Com a junção do nome teríamos a Wintter Andrade Aita Engenharia, por isso a escolha do nome W2A. Oferecemos a estruturação, execução e gerenciamento de todas as etapas de uma obra, sejam elas residenciais ou comerciais. Sendo assim, o cliente não precisa se preocupar com o tempo para gerenciar a obra ou orçamentos acima do esperado, pois nós temos esse atendimento totalmente personalizado que faz muita diferença para solucionar todas as dores dos nossos clientes”, afirma.

A W2A Engenharia tem atuação em todo estado do Rio Grande do Sul. Um dos cases de gestão e execução no litoral, além da incorporação é a Casa B5, em Torres. “A residência conta com 228m² e teve o gerenciamento de todas as etapas da obra, desde a concepção do projeto até a entrega das chaves, feito pela empresa. Em um estilo arrojado e com uma idealização de espaços abertos, a equipe concluiu a obra em 08 meses. Foram utilizados os mais sofisticados e atualizados processos para a execução das obras, garantindo um trabalho seguro e altamente qualificado”, afirma o engenheiro Matheus Andrade.

De acordo com Anderson Wintter o suporte técnico é um dos diferenciais da empresa, pois oferece a garantia dos serviços executados com supervisão monitorada, juntamente ao cliente tanto durante a obra quanto no pós-obra.

