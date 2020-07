Acontece Anhanguera realiza live sobre como conviver com a ansiedade em isolamento social

29 de julho de 2020

A Anhanguera de Alvorada realiza nesta quarta-feira (29), às 20h, no Instagram da faculdade, a live Convivendo com a ansiedade na pandemia. A transmissão ao vivo e gratuita abordará como lidar com ansiedade e se necessário buscar uma ajuda psicológica.

A conversa será conduzida pela psicóloga, especialista em Psicologia Hospitalar e mestranda em Psicologia e Saúde, Camila de Matos Ávila, e mediada pelo diretor da Anhanguera de Alvorada, Thiago Cabau. De acordo com a especialista, o bate-papo será um espaço para tirar dúvidas sobre este sentimento caracterizado por tensão, preocupação e pensamentos ruins.

“Será uma conversa sobre ações do dia a dia que podem auxiliar no enfrentamento deste sentimento. É uma oportunidade para as pessoas entenderem mais sobre a ansiedade, que pode se tornar um problema patológico”, afirma Camila.

