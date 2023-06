Mundo Enquanto protestos tomam a França, o presidente do país vai a show de Elton John

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

Elton John e seu marido, David, junto com o casal Macron. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente da França, Emmanuel Macron, virou alvo de críticas depois de assistir a um show do cantor Elton John, em Paris. A ida do líder francês ao concerto se deu enquanto o país passa por uma grande onda de protestos, após o assassinato de um adolescente de 17 anos por parte da polícia. O chefe de Estado foi filmado dançado sucessos como “Saturday Night’s Alright for Fighting” e “Burn Down the Mission” no Accor Arena.

A onda de protestos violentos acontece pela morte do jovem Nahel, de 17 anos, baleado por um policial na França. A noite desta quinta ficou marcado como terceira noite consecutiva de manifestantes nas ruas, em diversas cidades pelo país. Apesar do reforço de 40 mil agentes de segurança no efetivo ativo, a população saiu às ruas em diferentes regiões francesas. Um balanço oficial apontava que 176 pessoas tinham sido presas até a meia-noite.

As manifestações começaram na terça-feira (27), nos arredores de Paris, e se estendeu a outras partes da França. Na ocasião, um policial matou com um tiro Nahel, de 17 anos, quando o adolescente se negou a obedecer as ordens de dois agentes durante uma operação de controle de trânsito em Nanterre, uma localidade ao oeste de Paris conhecida pelo bairro de negócios de La Défense.

Em uma comunicação interna, as forças de segurança previam a “generalização” da violência nas noites seguintes, incluindo “ações dirigidas às forças de ordem e aos símbolos do Estado”, segundo uma fonte policial.

Na quinta, o presidente chegou a se manifestar pelas redes sociais. “As últimas horas foram marcadas por cenas de violência contra uma delegacia, mas também contra escolas, prefeitura e, portanto, contra as instituições da República (…) São injustificáveis”, disse Macron no início de uma reunião de crise.

Elton e seu marido, David Furnish, também postaram uma foto no Instagram na última quinta-feira, 29, de um encontro com o presidente e a primeira-dama, Brigitte Macron. Um usuário comentou a foto de Furnish falando que “ao mesmo tempo em que uma criança foi morta pela polícia sob seu governo, ele está curtindo um show. Lamentável para Macron”.

O ministério do Interior da França informou nesta sexta-feira (30), que 875 pessoas foram detidas na terceira noite de protestos após a morte de um adolescente filho de imigrantes africanos, baleado por um policial. A maioria tem de 14 a 18 anos. O agente teve a prisão preventiva por homicídio decretada pela Justiça.

