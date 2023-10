Inter Entenda a “briga” entre Magrão e Luan após o GreNal

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Na discussão, ambos tiveram que ser separados por seguranças. Na foto, o gerente esportivo do Inter, Magrão Foto: Reprodução de Vídeo Na discussão, ambos tiveram que ser separados por seguranças (Foto: Reprodução de Vídeo) Foto: Reprodução de Vídeo

Após o clássico GreNal, uma confusão aconteceu no túnel do estádio Beira-Rio. A “briga” aconteceu entre o gerente esportivo do Inter, Magrão, e Luan, jogador do Grêmio.

Em entrevista coletiva, o presidente Alberto Guerra comentou sobre o ocorrido entre os dois membros dos clubes gaúchos.

“Houve uma provocação do Magrão, que é um funcionário do Inter, contra o Luan. Eu estava do lado, ninguém me contou. Foi de graça, sem motivo”, disse Guerra.

O que se sabe nos bastidores é que o dirigente estava irritado com atitudes de Luan anteriormente. Após o término da partida, Magrão foi em direção a Luan comemorando e fazendo provocações. Na discussão, ambos tiveram que ser separados por seguranças

