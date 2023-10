Inter Enner Valencia é o segundo jogador equatoriano a marcar gol em um clássico GreNal

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

O centroavante abriu o placar após o rebote do goleiro do Grêmio Foto: Ricardo Duarte/Inter O centroavante abriu o placar após rebote do goleiro do Grêmio (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Em sua estreia no clássico GreNal, o centroavante Enner Valencia marcou o seu primeiro gol aos seis minutos do primeiro tempo. Além disso, o equatoriano ficou marcado na história dos clássicos por ser o segundo do seu país a marcar em um clássico gaúcho.

O primeiro equatoriano a marcar em um GreNal foi Miller Bolaños, pelo Grêmio, pelo Gauchão de 2017, na Arena do Grêmio.

Valencia tem 17 partidas com a camisa do clube gaúcho, com cinco gols e duas assistências. Os outros gols que o camisa 13 marcou aconteceu na Copa Libertadores da América.

Além disso, Enner Valencia não é o primeiro jogador do Equador a fazer gol pelo Colorado no Brasileirão. Em 2009, Luis Bolaños marcou três gols na vitória do Inter contra o Coritiba por 3 a 0, no Beira-Rio.

