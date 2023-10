Inter Técnico do Inter rasga elogios ao time e nega qualquer chance de rebaixamento no Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Para Chacho, o resultado não refletiu o que foi o jogo pelo o que as equipes produziram Foto: Reprodução de Vídeo/Inter Para Chacho, o resultado não refletiu o que foi o jogo pelo que as equipes produziram. (Foto: Reprodução de Vídeo/Inter) Foto: Reprodução de Vídeo/Inter

Após a vitória do Inter no clássico GreNal 440, o técnico Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva e rasgou elogios ao desempenho do time dentro de campo. O Inter venceu o Grêmio por 3 a 2, no estádio Beira-Rio, neste domingo (08).

Perguntado sobre a possibilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o comandante disse que não tem medo. Além disso, Coudet disse que o resultado não foi justo pelo o que foi apresentado dentro de campo pelos dois clubes gaúchos.

“Fizemos um grande jogo. É difícil jogar um clássico como jogamos. A valentia de jogar com a bola. A quantidade de chances que criou. Estamos convencidos que queremos jogar desta forma. Estou feliz pelos jogadores, pelo torcedor. É muito dolorido quando não ter possibilidade de chegar em um grande desafio, fica muita tristeza. Hoje, pudemos dar uma carícia no coração do torcedor”, disse Eduardo Coudet.

“Um time que joga como quarta e hoje ter perigo de rebaixamento? Acho que não. Depois, pode ter mais sorte ou azar, mas jogando assim estou convencido que seguramente terá mais vitórias que derrotas”, completou o treinador.

O Brasileirão terá uma pausa de 10 dias por conta da data Fifa. O Inter ganhou folga até a próxima quinta-feira (12). A próxima partida acontece em 18 de outubro contra o Bahia, em Salvador.

