Um estudo do The National Institute of General Medical Sciences e da University of Virginia Brain Institute, publicado no início deste ano, afirma que o centro de prazer do cérebro e relógio biológico que regula a alimentação estão ligados, e que os alimentos com alto teor calórico, que geram prazer, interrompem os horários normais de alimentação, resultando em consumo excessivo.

Com isso, começa-se a beliscar entre as refeições, e esse hábito é um dos grandes responsáveis pela epidemia de obesidade, que leva a uma série de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes.

O nutrólogo Leonardo Paiva explica que o centro de prazer do cérebro produz a dopamina química, neurotransmissor que dá a sensação de prazer e que está ligado ao relógio biológico que regula os ritmos fisiológicos diários. Ou seja, a comida passa a ser relacionada mais a uma recompensa prazerosa para o organismo do que com a fome em si. Para evitar que isso se torne um círculo vicioso, o ideal é que se mantenha horários mais rígidos de alimentação.

Nada de beliescar entre as refeições. Além disso, escolher alimentos nutricionalmente ricos é fundamental.