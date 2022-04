Economia Entenda a relação entre os cassinos online e as NFT’s

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











As NFT’s são tokens não fungíveis com tecnologia blockchain de criptografia que se tornaram um verdadeiro ativo digital Foto: Divulgação As NFT’s são tokens não fungíveis com tecnologia blockchain de criptografia que se tornaram um verdadeiro ativo digital. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os cassinos online estão em um ritmo frenético de crescimento há pouco mais de 10 anos, quando começaram a criar o mercado bilionário internacional que podemos testemunhar hoje. Grande parte desse crescimento é diretamente associado ao poder de inovação rápida e à aplicação de novas tecnologias nas plataformas para melhorar a experiência do usuário e melhorar a margem de lucro da plataforma.

Uma das grandes inovações nos últimos dois anos que tem chamado a atenção de todos para o seu potencial são as NFT’s, tokens não fungíveis com tecnologia blockchain de criptografia que se tornaram um verdadeiro ativo digital. Os primeiros exemplos estão nas imagens que foram transformadas em NFT’s e pela tecnologia aplicada não podem ser copiadas, o que as torna únicas e eleva o seu valor.

Além do potencial, o que os cassinos online e as NFT’s tem em comum? Como as grandes plataformas de cassino online, como a 888 casino, podem utilizar as NFT’s para melhorar a experiência do usuário e aumentar seus lucros? O que já está sendo feito no mercado de cassinos online que envolve as NFT’s?

É o que vamos descobrir neste artigo. Veremos todas as novidades que estão sendo desenvolvidas que envolvem estas duas peças chave.

Como as NFT’s podem ser utilizadas em cassinos online?

Já não é novidade que as NFT’s podem ser muito mais do que imagens criptografadas que não podem ser copiadas, existem várias utilidades práticas para este tipo de tecnologia que só se limita a imaginação de quem a está utilizando. Um exemplo muito claro disso são os cassinos no Metaverso, o universo digital criado pelo grande grupo dono do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Estes cassinos do Metaverso já estão faturando milhões oferecendo jogos que foram desenvolvidos com tecnologia NFT, além disso, sempre oferecem as NFT’s próprias de sua marca para os seus jogadores usarem como moedas e apostar dentro do universo virtual do cassino, o que aumentou ainda mais a margem de lucro do cassino.

Nas plataformas mais tradicionais de cassino online, também estão inserindo os jogos de azar que foram desenvolvidos com a tecnologia NFT, além de comercializar as NFT’s com imagens relacionadas a sua marca para que os jogadores possam trocar entre si, roupas e acessórios para os personagens de cada jogador e o cassino sempre leva uma porcentagem em cada transação.

Além disso, a tecnologia de criptografia complexa presente nos NFT’s pode ainda ser utilizada para melhorar a segurança dos jogadores nas plataformas. O exemplo mais simples deste tipo de iniciativa, seria aplicar a tecnologia aos dados que são movimentados e armazenados pelo cassino online, dados que são pessoais e delicados, para que não possam ser copiados ou transferidos, impedindo assim as fraudes.

O que já existe no mercado de cassinos online que já envolvem as NFT’s?

A inovação sempre esteve presente como uma iniciativa no mercado de cassinos online, por isso já é possível encontrar plataformas focadas na tecnologia das NFT’s, com jogos que foram desenvolvidos com a tecnologia NFT e também com uma comercialização de tokens que podem ser utilizados para apostar nos seus jogos preferidos de cassino.

A grande provedora de jogos Evolution Gaming foi a primeira a lançar um slot que foi completamente desenvolvido com base na tecnologia NFT, desta forma a plataforma pôde patentear o primeiro jogo de azar online infungível e que por isso é único.

Concluindo

Assim como as criptomoedas, as NFT’s ainda são motivo de grandes discussões e críticas de especialistas. Porém, ainda não sabemos se esta tecnologia irá se provar útil e funcional como a grande maioria das criptomoedas já se provou.

A grande questão é que as NFT’s têm um potencial gigante que pode ser explorado e esperamos que seja, para que o mercado como um todo possa evoluir de forma que fique mais seguro, interessante e lucrativo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia