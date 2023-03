Ciência Entenda como cientistas usam balões para fazer a previsão do tempo

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mais baratos e versáteis, podem ser usados por diversas áreas, da meteorologia à engenharia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A sonda recolhe dados sobre temperatura, umidade e vento. “Essas informações meteorológicas obtidas no perfil da superfície até mais ou menos 10, 12 quilômetros são importantes para iniciação de modelos meteorológicos, que hoje também contam com as informações de satélite com dados de alta resolução. São informações muito importantes para previsão do tempo, por exemplo, mas também localmente pra determinar as condições atmosféricas de estabilidade e instabilidade que vai conduzir a chuva”, afirma o professor Augusto José Pereira Filho, do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP).

A agência espacial americana (Nasa) tem um departamento específico para coletar dados espaciais e terrestres com balões, o Balloon Program Office. Eles, porém, utilizam outros tipos de balão que não o meteorológico, os de pressão zero (abertos na parte inferior e têm dutos abertos pendurados nas laterais para permitir que o gás escape e evitar que a pressão dentro do balão) e os de superpressão (são completamente selados sem dutos abertos). Eles são feitos de polietileno, uma espécie de plástico fino.

Enquanto os meteorológicos têm a capacidade de elevar cargas entre 1 e 3 kg, esses outros tipos podem conseguir levantar quase 4 toneladas, carregando instrumentos maiores, como telescópios, por exemplo. A duração antes de explodir varia de 3 horas até cem dias, a depender do tipo de missão e tamanho (além, claro, das condições que enfrentará durante o voo).

Capaz de cruzar fronteiras e durar uma série de dias no céu, o balão chinês muito provavelmente é do tipo pressão zero, conforme especialistas ouvidos pelo Estadão. Em relação à não comunicação da perda de controle do objeto pelos cientistas asiáticos (algo possível e ligado às limitações deles), eles classificam o evento como “raro”.

Limitações

Os balões, enquanto instrumento científico, apresentam algumas limitações. O trajeto que seguem é determinado pelas correntes que existem na atmosfera. Mesmo com grande conhecimento das condições atmosféricas, existe um grande grau de incerteza sobre o caminhos que eles vão seguir.

“O mecanismo (deles) é subir e descer. Esses balões não têm aerodinâmica para voar, são feitos para flutuar”, afirma Cisotto, do Inpe.

Como, em geral, há interesse em recolher a carga útil do balão, sistemas de localização são acoplados a ela, como o GPS. Em balões maiores, há mecanismo para destruí-lo por meio de telecomando, caso ele não siga a rota pretendida.

No caso de balões meteorológicos, conforme Pereira Filho, professor da USP, outra limitação ocorre quando o objeto adentra nuvens. “A nuvem tem mais umidade dentro dela e isso pode alterar as medições.”

Regras

Soltar balão no Brasil é considerado crime. Em 2017, a Força Aérea Brasileira informou, em seu site, que a soltura desses objetos coloca em risco as aeronaves e pode ser enquadrado como crime conforme estabelecido no artigo 261 do Código Penal. A prática também pode ser considerada crime ambiental à luz do artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais.

Em nota, o Comando da Aeronáutica explicou que, com “exceção dos balões utilizados exclusivamente para fins meteorológicos, que obedecem às disposições previstas em legislação específica, nenhum balão livre não tripulado deverá ser operado sem a aprovação prévia do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo)”.

“No que se refere à aplicação de sanções ao usuário que descumpra a legislação vigente, o Comando da Aeronáutica, por meio da Junta de Julgamento da Aeronáutica (JJAER), e após o devido processo administrativo, possui a competência para aplicar multas e suspensões”, disse. “Caso a presença de balões livres não autorizados pelo DECEA venha a causar perigos para terceiros, a FAB tem a competência para iniciar as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo Brasileiro”, completou.

Cisotto conta que, para os lançamentos feitos por sua equipe, é preciso pedir autorização ao Centro Regional de Controle do Espaço (CRCEA) e à coordenação com o aeroporto de São José dos Campos, próximo ao local de lançamentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência

https://www.osul.com.br/entenda-como-cientistas-usam-baloes-para-fazer-a-previsao-do-tempo/

Entenda como cientistas usam balões para fazer a previsão do tempo