Neymar e PSG já indicaram um ao outro que o casamento está perto do fim. (Foto: Reprodução)

Neymar e PSG já indicaram um ao outro que o casamento está perto do fim. E uma das maneiras de o atacante brasileiro retornar ao Barcelona, seu maior desejo, é via Arábia Saudita. Isso mesmo.

Sem condições de arcar com os salários do craque atualmente, o clube espanhol poderia aceitá-lo mediante um empréstimo de um clube árabe disposto a pagar as altas cifras aos franceses.

O valor especulado para contratar o jogador está entre 50 milhões e 70 milhões de euros.

A possibilidade é real, segundo adiantou o jornal Sport, da Espanha, nessa terça-feira. De acordo com o veículo, Neymar avalia ceder a uma proposta da Arábia Saudita em troca de uma temporada no Barça.

Há outros clubes interessados, mas a ligação sentimental do brasileiro com o time catalão é maior e seria um fator que pesaria. Xavi, atual técnico, ainda é contra a contratação, dizem os meios locais.

“Um clube da Arábia apresentou uma oferta formal pelo atleta do PSG, e a ideia é emprestá-lo por um ano ao Barça com o ‘OK’, do atleta. Seu salário seria assumido através de acordos comerciais”, explicou o diário Sport, que completou: “A operação está sendo liderada pelo agente de Neymar, Pini Zahavi, que, em maio, se encontrou com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, na Arábia Saudita.

Assim como Neymar, o PSG também quer que o atacante brasileiro seja vendido ainda nesta janela de transferência, que se encerra em 1º de setembro. O jogador tem contrato com clube parisiense até junho de 2027. Ele custou quase 500 milhões de euros aos cofres do PSG desde que chegou ao clube.

Al Hilal

O Al Hilal, equipe comandada por Jorge Jesus na Arábia Saudita, surge como possibilidade para Neymar deixar o PSG. Dentre as possibilidades em debate, o Al Hilal é o que sobrou para Neymar na Arábia Saudita. Como a liga do país funciona com base em um balanço competitivo, o jogador só teria o clube de Jesus para atuar, pois os outros dois times mais populares já possuem seus astros.

O atacante Benzema está no Al-Ittihad FC, enquanto o astro Cristiano Ronaldo joga no Al-Nassr, comandado pelo técnico Luis Castro, ex-Botafogo. Neymar não poderia reforçar nenhum desses clubes, todos de certa forma comandados pelo mesmo “dono”, o fundo soberano saudita Public Investment Fund (PIF).

Ainda não há ofertas na mesa, mas Neymar e seus representantes avaliam o cenário para entender com o PSG o que será feito ainda nesta janela de transferências, que termina no fim de agosto na Europa e no fim de setembro na Arábia Saudita, especificamente. No momento, o atacante não tem planos de voltar ao Brasil até pelo menos 2025. As informações são do jornal O Globo.

