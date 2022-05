Saúde Entenda como o álcool afeta o funcionamento do corpo: Bebida diminui reflexos e impacta nas condições normais de direção

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

O cérebro é todo atingido pela onda do nível de álcool, mas tem algumas regiões que são mais sensíveis, como o cerebelo, que é justamente o controle da parte de equilíbrio. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O cérebro é todo atingido pela onda do nível de álcool, mas tem algumas regiões que são mais sensíveis, como o cerebelo, que é justamente o controle da parte de equilíbrio. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Não existe um limite seguro de álcool no corpo para quem vai dirigir. Qualquer quantidade ingerida, por mínima que seja, diminui os reflexos e afeta as condições normais de direção. Além disso, o álcool diminui o tempo de reação, concentração e percepção.

O tempo de reação é o momento em que você detecta o obstáculo e pressiona o freio do carro. Na pessoa sóbria, esse tempo é de até um segundo. Quando ela está embriagada, pode subir para até dois segundos.

O cérebro é todo atingido pela onda do nível de álcool, mas tem algumas regiões que são mais sensíveis, como o cerebelo, que é justamente o controle da parte de equilíbrio. Outra região do cérebro afetada é a frontal, a região da decisão.

Homens e mulheres

Logo quando a substância é ingerida e passa pela mucosa da boca, do esôfago e do estômago, ela já começa a agir nos mais diversos órgãos do corpo e modificar as nossas células. Mas isso não quer dizer que ele vai causar danos logo de cara.

Segundo o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, o NIAID, um padrão de intoxicação pesada para o álcool (chamado de padrão binge) é o equivalente a 4 doses ou mais para mulheres e 5 para os homens em duas horas.

Essa diferença, explica a especialista, ocorre porque o álcool fica muito concentrado na gordura do corpo. E uma dose é o equivalente a uma lata de cerveja ou meia taça de vinho.

Ainda de acordo com o NIAID, em adolescentes, esse padrão de consumo é ainda mais preocupante porque pode afetar o desenvolvimento cerebral e causar déficits persistentes nas funções sociais, de atenção, memória e outras funções cognitivas.

De uma forma geral, ao longo do tempo o consumo excessivo contribui para problemas no fígado e outras doenças crônicas, bem como aumenta o risco de vários tipos de câncer, incluindo câncer de cabeça e pescoço, esôfago, fígado, mama e colorretal.

Concentração também varia de acordo com o peso corporal e conteúdo estomacal. Em média, cada dose demora em duas horas para ser metabolizada pelo corpo e que a concentração de álcool no sangue varia de acordo com o peso corporal e até mesmo o conteúdo estomacal.

Mas se você já bebeu bastante na sua vida, é capaz que você já tenha desenvolvido algumas enzimas para metabolizar [o álcool] um pouco mais rápido.

