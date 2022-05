Saúde Na frente fria, saiba identificar os sintomas de covid, gripe e resfriado

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

Sintomas de covid, gripe e resfriado são parecidos pois as doenças afetam os mesmos órgãos. (Foto: EBC)

O Instituto Nacional de Meteorologia apontou que 17 Estados estão em zona de “perigo” por conta da frente fria que começou nesta semana após a passagem do ciclone Yakecan, no Sul do País.

Na última quarta-feira (18), por exemplo, São Paulo registrou uma sensação térmica de -5,4°C, enquanto Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram dois dias seguidos com neve.

As baixas temperaturas propiciam o aparecimento de sintomas gripais, como espirros e tosse, que no contexto da pandemia são recorrentemente confundidos com outras infecções nas vias respiratórias, como a covid e o resfriado.

Além disso, na última semana, o boletim InfoGripe, da Friocruz, mostrou um aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) no País, que são consequência da contaminação por esses agentes.

Apesar de os sintomas da covid, gripe e resfriado serem parecidos, afetando as mesmas regiões do corpo, é possível diferenciá-los com base na intensidade e na frequência com que eles aparecem.

Confira as diferenças nos sinais de cada infecção:

Covid

Os casos de covid têm se apresentado de maneira mais leve, uma vez que cerca de 77% da população brasileira recebeu ao menos duas doses da vacina, que reduzem os sintomas em eventual caso de infecção. Porém, é importante estar atento e, em caso de sinais, realizar o teste para a doença. Os sintomas são:

— Coriza e congestão nasal;

— Dor de garganta;

— Dor de cabeça;

— Cansaço;

— Espirros.

Os sintomas costumam ser leves, com estudos apontando que a variante ômicron, prevalente no país, se reproduz mais rápido nas vias aéreas e, portanto, poupa o pulmão. Os sinais costumam melhorar no período de cinco dias após o surgimento dos sinais. A febre também já foi relatada, mas com menos frequência.

Influenza (gripe)

A febre é o principal diferencial entre a gripe, a covid e o resfriado. Isso porque na gripe – uma infecção pelo vírus Influenza – o sintoma é muito mais comum. Diante de um quadro febril, portanto, há mais chances de ser uma situação gripal, porém a febre, por si só, não garante o diagnóstico da doença.

De acordo com o Instituto Butantan — responsável por produzir a vacina da gripe usada no Brasil —, os principais sintomas são:

— Febre súbita;

— Tosse (geralmente seca);

— Dor de cabeça;

— Dores musculares e articulares;

— Mal-estar;

— Dor de garganta;

— Coriza.

Os sinais da gripe costumam durar de cinco a sete dias, sendo que a tosse pode levar duas semanas ou mais para desaparecer. A campanha de vacinação contra a doença está em andamento no Brasil, e vai até o dia 3 de junho.

A imunização é extremamente importante para evitar casos graves em populações mais suscetíveis.

Resfriado

O resfriado tem sintomas mais leves que a gripe, sendo mais semelhantes com os sinais da covid. Eles costumam durar de três a quatro dias, mas podem se prolongar em fumantes, chegando a até 10 dias.

As crianças são as mais acometidas pela doença – provocada pela infecção por um adenovírus. Em caso de sinais, é importante realizar o teste para a covid, uma vez que apenas ele será capaz de confirmar qual é o diagnóstico. Os principais sintomas do resfriado são:

— Coriza (nariz escorrendo com secreção aquosa e transparente);

— Nariz entupido;

— Espirros;

— Dor de garganta;

— Febre baixa (mais comum em crianças — adolescentes e adultos não costumam apresentar).

