Economia Entenda como será a nova regra de aumento do salário mínimo; proposta enviada ao Congresso prevê reajuste anual com ganho real acima da inflação

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nova regra pode elevar salário mínimo a R$ 1.441 em 2024. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei com a nova política de valorização do salário mínimo. Segundo informou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o piso salarial terá ganho real. Lula também confirmou que salário mínimo deste ano ficará em R$ 1.320 a partir deste mês de maio. Mas como ficará o piso salarial a partir de 2024?

Nos 80 anos da CLT: Legislação não dá conta da nova realidade do mercado de trabalho

Isenção do IR: Entenda como será a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 2.640

Segundo técnicos do governo e do Instituto Fiscal Independente do Senado, com a nova fórmula, o salário mínimo deverá ser de R$ 1.429 no ano que vem.

Fórmula de reajuste

nova regra, que valerá a partir de 2024 vai considerar, além da inflação, a variação do PIB (Produto Interno Bruto, conjunto de bens e serviços produzidos no país). Como os dados do PIB são divulgados com defasagem, a referência será o resultado de dois anos antes. Além da variação do PIB, será considerado também o aumento da inflação pelo INPC, que é o índice de referência para reajustes salariais.

Na realidade, a fórmula proposta no PL é a mesma usada para reajustar o piso salarial entre 2007 e 2019, mas que foi descontinuada na gestão de Jair Bolsonaro (PL). A

Em 2024

Considerando a variação do PIB de 2022 (ou seja, que será a referência para o salário mínimo de 2024), o ganho real do mínimo no ano que vem será de 2,9%. Técnicos do governo estimam que, assim, o salário mínimo para 2024 subirá para R$ 1.429. O cálculo considera uma estimativa de 5,3% para a inflação deste ano, medida pelo INPC, que é o índice de referência para os reajustes salariais.

Reajuste de 9%

A conta feita por economistas da XP Investimentos considera que o INPC de 2023 deve ficar em 6,1%, uma estimativa da própria XP. O PIB de 2022, que seria usado no cálculo para o reajuste do mínimo de 2024, cresceu 2,9%.

Desta forma, o cálculo seria: R$ 1.320 + 6,1% + 2,9% = R$ 1,441.

No entanto, vale lembrar que se a inflação deste ano for diferente do estimado pela instituição financeira, o valor do salário vai ser outro — maior ou menor.

Orçamento

A Lei Orçamentária de 2024, enviada pelo governo ao Congresso, estipulou o salário mínimo do próximo ano em R$ 1.389, valor inferior à projeção com a nova fórmula de reajuste. Caso o piso fique em R$ 1.441, a XP estima que os gastos da União também subam em R$ 46,7 bilhões.

Isso porque o piso nacional determina não só o valor mínimo que as empresas podem pagar a seus funcionários, mas também rege o valor de benefícios sociais oferecidos pelo governo federal, como aposentadorias, pensões e auxílios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/entenda-como-sera-a-nova-regra-de-aumento-do-salario-minimo-proposta-enviada-ao-congresso-preve-reajuste-anual-com-ganho-real-acima-da-inflacao/

Entenda como será a nova regra de aumento do salário mínimo; proposta enviada ao Congresso prevê reajuste anual com ganho real acima da inflação

2023-05-06