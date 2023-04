Geral Entenda o acordo em que a Fox News concordou em pagar quase 1 bilhão de dólares para evitar processo por ter divulgado fake news sobre urnas adulteradas

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Emissora ecoou denúncias mentirosas do ex-presidente Donald Trump sobre uma suposta fraude eleitoral. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A emissora Fox News e a Dominion Voting Machines (fabricante de urnas eletrônicas) fecharam um acordo no valor de US$ 787,5 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões) antes do início do julgamento de um processo de difamação na Justiça americana relacionado a disseminação de notícias falsas sobre as eleições de 2020. A Dominion pedia uma indenização de US$ 1,6 bilhão de indenização da empresa de Rupert Murdoch.

Durante os dias que se seguiram à eleição presidencial de 2020, a Fox News divulgou informações falsas sobre a eficácia das máquinas da Dominion, ecoando denúncias mentirosas do ex-presidente Donald Trump sobre uma suposta fraude eleitoral.

O caso iria a júri pela Justiça estadual de Delaware caso não houvesse um acordo. Os jurados já estavam escolhidos e o juiz era esperado para a primeira sessão quando o acordo foi anunciado. Durante a fase de audiências preliminares, diversos documentos sobre os bastidores de como a Fox lidou com a cobertura eleitoral vieram a público, muitas vezes expondo a parcialidade do canal em favor de Trump.

Para especialistas, o julgamento seria o primeiro grande teste da Primeira Emenda da Constituição americana – que trata da liberdade de expressão e de informação – em casos de fake news. Um dos pontos questionados por juristas é se leis de difamação protegem adequadamente as vítimas de campanhas de desinformação.

O acordo repentino significa que nenhuma figura importante da Fox terá de testemunhar. A esperada lista de testemunhas incluía executivos da Fox, incluindo Rupert Murdoch, o presidente da Fox Corporation, e os anfitriões Tucker Carlson, Sean Hannity e Maria Bartiromo.

“A verdade importa. Mentiras têm consequências”, disse Justin Nelson, advogado da Dominion. “Mais de dois anos atrás, uma torrente de mentiras varreu o Dominion e os funcionários eleitorais em toda a América para um universo alternativo de teorias da conspiração, causando danos graves ao Dominion e ao país.”

“Temos esperança de que nossa decisão de resolver essa disputa com a Dominion amigavelmente, em vez da amargura de um julgamento divisivo, permita que o país avance com essas questões”, afirmou a Fox Corporation em um comunicado.

Reviravolta

O acordo foi alcançado algumas horas depois que um júri em Wilmington já havia sido selecionado na semana passada e no momento em que as declarações de abertura deveriam começar. Os advogados de ambos os lados estavam se preparando para apresentar seus casos ao júri, com os microfones presos às lapelas.

Foi a última reviravolta extraordinária em um caso que prometia ser um dos mais importantes contra uma organização de mídia em uma geração.

Embora o acordo evite um longo julgamento, ele ainda resulta em uma rara instância de responsabilização por tentativas de deslegitimar a vitória do presidente Joe Biden. Poucas pessoas ou organizações apresentaram queixas legais por reclamações relacionadas à fraude eleitoral apresentadas por Trump e seus apoiadores.

A Dominion processou a Fox no início de 2021, argumentando que sua reputação foi seriamente prejudicada quando a emissora repetidamente transmitiu notícias falsas sobre suas urnas eletrônicas. A Fox negou qualquer irregularidade, dizendo que apenas relatou alegações dignas de nota vindas de Trump e seus advogados e que estava protegida ao fazê-lo pela Primeira Emenda.

O juiz Eric M. Davis havia decidido anteriormente que as declarações que a Fox havia transmitido sobre o Dominion eram falsas. Esse entendimento limitou funcionalmente a estratégia da defesa ao impedir que os advogados argumentassem que a Fox transmitia informações falsas com base no fato de que isso era digno de notícia.

No julgamento, um júri teria a tarefa de responder à questão de saber se a Fox agiu com “malícia real” – um padrão legal que significa que ela transmitiu mentiras conscientemente – ou desconsiderou de forma imprudente evidências óbvias de que as declarações eram falsas. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo, The New York Times e The Washington Post e da agência de notícias AP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/entenda-o-acordo-em-que-a-fox-news-concordou-em-pagar-quase-1-bilhao-de-dolares-para-evitar-processo-por-ter-divulgado-fake-news-sobre-urnas-adulteradas/

Entenda o acordo em que a Fox News concordou em pagar quase 1 bilhão de dólares para evitar processo por ter divulgado fake news sobre urnas adulteradas

2023-04-25