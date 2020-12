Ciência Entenda o ápice do alinhamento de Júpiter e Saturno

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

O fenômeno astronômico raro ocorre a cada 20 anos. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Esta noite (21), Júpiter e Saturno estão alinhados no céu de uma forma que não era vista aqui da Terra há séculos.

É o ápice da chamada conjunção de planetas. Um evento astronômico raro – que ocorre a cada 20 anos. Mas neste ano, a ”aparente” aproximação dos gasosos é ainda maior. Só tinha sido vista assim em 1623.

Como o próximo evento desta magnitude só será em 2080, o ideal é aproveitar o espetáculo desta noite.

Dependendo das condições climáticas, a observação do céu a oeste pode ser feita a olho nu.

Nas redes sociais, perfis e entidades de astronomia promovem transmissões ao vivo sobre o fenômeno.

Entenda

Júpiter e Saturno se cruzam regularmente a cada cerca de 20 anos, mas não de maneira tão próxima e visível como desta vez. No ano 2000, em maio, houve uma conjunção, porém eles estavam muito próximos do Sol para serem visíveis no momento.

De acordo com a Nasa, já se passaram quase 400 anos desde que os planetas estiveram tão próximos uns dos outros no céu, em 1623.

Mas somente há 800 anos o alinhamento de Saturno e Júpiter ocorreu à noite, como neste ano de 2020, permitindo que quase todo o mundo testemunhe o movimento.

“Você teria que voltar até pouco antes do amanhecer de 4 de março de 1226 para ver um alinhamento mais próximo entre esses objetos visíveis no céu noturno”, afirmou o astrônomo Patrick Hartigan, professor de física e astronomia da Universidade de Rice, em Houston, em um comunicado.

O alinhamento dos planetas, o mais próximo em séculos, vai durar alguns dias. Nesta segunda-feira (21), eles vão parecer tão próximos que um dedo mínimo no comprimento do braço facilmente vai cobrir os dois planetas no céu, conforme a Nasa.

Do ponto de vista das pessoas na Terra, os planetas aparecerão muito próximos, embora na verdade estejam separados por centenas de milhões de quilômetros no espaço.

