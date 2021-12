Saúde Entenda o que é osteomielite, doença que faz o homem mais alto do Brasil amputar a perna

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

Joelison Fernandes da Silva, conhecido como Ninão, foi diagnosticado com osteomielite há quatro anos. (Foto: Arquivo Pessoal)

O homem mais alto do Brasil, que mede 2,37 metros, marcou para o próximo dia 3 de dezembro a cirurgia para amputação da perna direita. Joelison Fernandes da Silva, conhecido como Ninão, foi diagnosticado com osteomielite há cerca de quatro anos, o que fez com que deixasse de andar e ficar de pé.

No caso dele, a doença começou a apresentar sintomas há aproximadamente uma década. As atividades diárias são realizadas atualmente com a ajuda de uma cadeira de rodas. Após a amputação da perna, ele espera voltar andar com a ajuda de uma prótese, que vai ser comprada com recursos arrecadas em uma campanha feita na internet.

O g1 conversou com a médica reumatologista Eutilia Andrade Medeiros Freire e também com o ortopedista e traumatologista André Ribeiro, para saber como a infecção pode estar relacionada com o gigantismo de Ninão.

Entenda abaixo como a doença pode se manifestar com base nas seguintes questões:

1-O que é a osteomielite?

A osteomielite é um nome genérico dado a qualquer infecção óssea, que pode ser causada por bactérias, fungos ou vírus. Se trata de uma doença infecciosa, em que uma bactéria coloniza o osso e forma um abscesso.

2-Quais são as causas dessa infecção?

O ortopedista André Ribeiro explicou que as causas podem ser várias. “No nosso meio, a mais frequente são as fraturas expostas, por serem graves e contaminadas podem levar a infecção óssea, mas podem estar relacionadas ao diabetes, insuficiência vascular periférica, imunodeficiência e outras doenças ou quaisquer fatores que alterem a imunidade geral ou integridade óssea local.

A reumatologista explicou que, geralmente, a bactéria – sendo mais comuns as stafilococos – entra pela pele, ganha a corrente sanguínea e se aloja no osso. Fungos e tuberculose também podem provocar a doença, mas com uma baixa recorrência. As bactérias, geralmente, se aproveitam de organismos debilitados.

3-Quais os sintomas dessa doença?

Os sintomas da infecção podem se manifestar como febre, calafrios, dor no local atingido, vermelhidão e fraqueza muscular. Já nos casos mais avançados pode existir a saída de secreção purulenta pela pele, a fístula, podendo sair até fragmentos ósseos pela pele.

4-Quem pode contrair a osteomielite?

A osteomielite geralmente é secundária a algum trauma ou sendo causada por infecção em outra parte do corpo, na qual a bactéria se dissemina pela corrente sanguínea e se aloja no osso, determinando a infecção óssea. A doença é mais comum em crianças e idosos assim como diabéticos e pessoas com comprometimento do sistema imunológico.

5-Existe cura ou tratamento para a doença?

Segundo o ortopedista, sim, existe cura.”Nos casos agudos, onde se procede o tratamento cirúrgico com perfuração óssea para drenagem do abscesso intra ósseo, e seguido de antibioticoterapia por tempo prolongado existe cura”, disse.

Já os casos crônicos são mais difíceis de serem tratados, explicou o médico. “Já há necrose óssea, sendo mais difícil o tratamento cirúrgico. Pois nesses casos há necessidade de ressecção do fragmento necrosado, por ser um meio de cultura para o crescimento bacteriano e propagação da infecção. Quando essa infecção não consegue ser controlada, a sua persistência limita a função do membro, muitas vezes o tornando inviável, sendo assim necessária, infelizmente, a amputação do membro, para preservar a vida do paciente, dando-o uma melhor “qualidade” de vida”, explicou.

6-Existe uma relação entre a infecção e a altura de Ninão?

Pelo fato de Ninão pesar mais de 200 quilos, há uma dificuldade de circulação do sangue no local da infecção. No entanto, de acordo com os especialistas, não necessariamente pela sua estatura, mas os distúrbios endócrinos que ele tem, que levaram a alta estatura, “provavelmente levam a insuficiência vascular periférica, com diminuição da circulação sanguínea e predispondo à osteomielite”.

