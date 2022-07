Mundo Entenda o que está causando o caos nos aeroportos da Europa

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

O caos começou com greves de trabalhadores de companhias aéreas Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O caos começou com greves de trabalhadores de companhias aéreas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aeroportos da Europa têm registrado atrasos, cancelamentos e diversos transtornos para os passageiros, que chegam a aguardar dias para conseguir embarcar em seus voos.

O caos, que começou com greves de trabalhadores de companhias aéreas no final de junho, coincide com as férias de verão na região, uma alta temporada para viajar.

Um dos países mais atingidos pelo caos aéreo é Portugal, onde, somente no último sábado (02), 65 voos foram cancelados no aeroporto de Lisboa.

Paris (França), Madri (Espanha), Londres (Inglaterra), Amsterdã (Holanda), algumas cidades da Alemanha e até os Estados Unidos estão enfrentando o mesmo problema, de acordo com o diretor da FGV (Fundação Getulio Vargas) Transportes, Marcus Quintella.

Segundo ele, existem alguns motivos que levaram a esse cenário: retomada das viagens após a paralisação na pandemia, que, agora em julho, são impulsionadas pelas férias de verão na região; demissão dos profissionais qualificados devido à baixa demanda na pandemia, com lenta recontratação; alta de casos de doenças respiratórias, seja pela própria Covid-19 ou pela gripe, durante o inverno europeu, o que diminuiu a quantidade de funcionários operando; insatisfação da tripulação com a alta carga de trabalho, causando as greves por melhores condições e salários mais vantajosos.

Não há uma previsão de quando o problema será resolvido. A tendência é de que as companhias aéreas entrem em um acordo com os seus contratados, pois a greve é custosa para elas. As empresas têm que, por exemplo, pagar vouchers de alimentação, dependendo do tempo de espera dos passageiros em caso de adiamento de voos.

