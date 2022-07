Mundo Rússia comemora a renúncia do primeiro-ministro britânico: “Não gostamos dele”

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Segundo Boris Johnson, Putin (foto) colocou o mundo em perigo com suas "ambições malucas" Foto: Mikhail Klimentiev/Kremlin Segundo Boris Johnson, Putin (foto) colocou o mundo em perigo com suas "ambições malucas". (Foto: Mikhail Klimentiev/Kremlin) Foto: Mikhail Klimentiev/Kremlin

O governo da Rússia comemorou a queda do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. O porta-voz do Kremlim, Dmitry Peskov, afirmou: “Ele não gosta da gente, nós também não gostamos dele”.

Peskov disse esperar que “profissionais que possam tomar decisões por meio do diálogo” cheguem ao poder no Reino Unido. As declarações foram dadas um pouco antes do anúncio oficial da renúncia, quando a saída do premiê já era dada como certa pela imprensa britânica e por políticos.

A principal porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a queda de Johnson é um sintoma do declínio do Ocidente, que ela afirmou estar “dilacerado por crises políticas, ideológicas e econômicas”.

“A moral da história é: não tente destruir a Rússia”, declarou Zakharova. “A Rússia não pode ser destruída. Você pode quebrar os dentes com isso e depois se engasgar com eles”, prosseguiu.

Antes de o presidente Vladimir Putin ordenar a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, Johnson já havia criticado repetidamente o líder, classificando-o como “implacável” e “possivelmente irracional” por colocar o mundo em perigo com suas “ambições malucas”.

Após a invasão, Johnson fez do Reino Unido um dos maiores apoiadores ocidentais da Ucrânia, enviando armas e aplicando sanções econômicas à Rússia.

