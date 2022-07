Nos últimos dias, Johnson tem enfrentado mais uma crise no seu governo. Um ex-funcionário graduado do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido acusou o gabinete do primeiro-ministro de mentir sobre um integrante do Partido Conservador com um histórico de acusações de abuso sexual. Segundo ele, Johnson sabia da má conduta do político.

Muitos parlamentares disseram estar cada vez mais frustrados em defender o que alguns dizem ser um governo cheio de escândalos. Em decorrência dessa crise, dezenas de membros do Partido Conservador e do governo de Johnson pediram para deixar os cargos, incluindo alguns de seus principais ministros.

Anteriormente, o primeiro-ministro já havia passado por uma votação de desconfiança, da qual ele saiu vitorioso. Naquele momento, a crise havia se instalado devido às festas realizadas na sede de governo durante a pandemia de coronavírus.

“É claramente a vontade do Partido Conservador que deve haver um novo líder do partido e, portanto, um novo primeiro-ministro”, disse Johnson. “Eu vou servir até que um novo líder assuma”, acrescentou.