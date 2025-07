Mundo Entenda os interesses e impactos do Brics na geopolítica global

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul busca mudanças no sistema de governança global, mas tem pouca influência em disputas comerciais Foto: Brics/Divulgação Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul busca mudanças no sistema de governança global, mas tem pouca influência em disputas comerciais. (Foto: Brics/Divulgação) Foto: Brics/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países emergentes, demonstra limitada capacidade de reação frente à ameaça do presidente americano Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.

Apesar da solidariedade expressa por países como Rússia e China, o grupo não possui mecanismos efetivos para retaliar tal medida. A principal demanda que une os membros do Brics é a busca por mudanças no sistema de governança global. No entanto, quando se trata de questões comerciais específicas, o grupo apresenta divergências significativas e não opera como um bloco comercial integrado.

Cenário de negociações comerciais

Diversos países do Brics já avançaram em negociações individuais com os Estados Unidos. A Indonésia concluiu um acordo, enquanto China e Índia estão em estágios avançados de negociação. O Brasil, por sua vez, não registrou progressos significativos nas tratativas.

As negociações comerciais tradicionalmente demandam tempo considerável para serem concluídas. A proposta de Trump de fechar mais de 200 acordos comerciais em um curto período tem sido recebida com ceticismo por especialistas do setor, que consideram o prazo irrealista.

O atual cenário é agravado pela paralisia da OMC (Organização Mundial do Comércio), que anteriormente regulava as normas do comércio internacional.

Os tribunais internos da organização, responsáveis por julgar demandas comerciais, encontram-se inoperantes devido ao veto americano à nomeação de novos juízes. Especialistas apontam que relações comerciais bem-sucedidas não dependem necessariamente de alinhamento geopolítico.

Diversos países mantêm robustas relações comerciais mesmo quando divergem em questões políticas, como exemplificado pelas relações comerciais entre Estados Unidos e China, ou entre União Europeia e Rússia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/entenda-os-interesses-e-impactos-do-brics-na-geopolitica-global/

Entenda os interesses e impactos do Brics na geopolítica global

2025-07-20