Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

Grêmio venceu Amazônia por 11 a 0 e avançou com melhor campanha da fase de grupos Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA) Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA

Neste sábado (19), a Base Feminina disputou a última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O jogo contra o Amazônia teve placar de 11 a 0 para as Mosqueteiras e confirmou a classificação do Tricolor para as quartas de final da competição. Os gols gremistas foram marcados por Tefi, duas vezes, Rafa Robinson, duas vezes, Lays, quatro vezes, Valentina, Iasmym e Mari Menalda.

O Imortal vinha de vitória sobre o Criciúma no último domingo, 13, em Santa Catarina, quando garantiu vaga antecipadamente na próxima fase da competição. No jogo de hoje, o Tricolor jogou com time alternativo, mesclando atletas da categoria Sub-15 e com o auxiliar técnico Marcelo Sacknies como interino.

O treinador Rubens Franco foi convocado para comandar a Seleção Brasileira Feminina Sub-15 em período de treinamento, junto a outras cinco atletas gremistas: a goleira Gabriele, as meias Lara Mônica e Mari Cândido, a lateral Dafine e a atacante Hadassa.

O jogo

O Grêmio pressionou o adversário desde os primeiros minutos. Aos 24, as Mosqueteiras inauguraram o placar com Rafa Robinson. Artilheira, a camisa 11 aproveitou o rebote do ataque e chutou certeiro.

Mais dois minutos e mais um gol. Após cobrança de falta, a bola sobrou para a zagueira Tefi completar de cabeça e ampliar o placar para o Tricolor. Aos 32, foi a vez da atacante Valentina deixar sua marca. Ela apareceu pela esquerda, chutou cruzado e colocado, encobrindo a goleira adversária. Terceiro gol do Tricolor!

As Mosqueteiras seguiam em jogo intenso sobre as amazonenses e demorou apenas mais dois minutos para que a rede balançasse novamente. Aos 34, Lays ganhou da marcação e ficou frente a frente com a goleira, chutando firme para fazer o seu.

Aos 38, o quinto do Tricolor e o segundo de Rafa Robinson. A atacante recebeu lançamento e saiu na frente da marcação, tirando a goleira da jogada e empurrando com categoria para o fundo da rede.

Na jogada seguinte, foi a vez de Rafa Robinson servir Lays, que não desperdiçou. Cara a cara com a goleira, ela chutou colocado para deixar o seu na partida. Antes de soar o apito para o intervalo, o Grêmio ainda marcou o seu sétimo, com Lays, completando o hat-trick da atacante. Aos 42, em bate e rebate após defesa parcial da goleira adversária, ela chutou prensado e a bola morreu no fundo da meta.

Segundo tempo

Para o segundo tempo, o interino Marcelo Sacknies promoveu a primeira alteração: entrou Gabi Martins no lugar da volante Paula. O jogo permaneceu com placar inalterado e aos 20 minutos o Grêmio fez mais duas mudanças: a goleira Érika substituiu a arqueira Laura e a meio-campista Iasmym substituiu a atacante Valentina.

Aos 21, a própria Iasmym aproveitou a sobra, após investida do ataque gremista, e chutou forte, de primeira, para fazer o seu gol.

Aos 25, Rafa Robinson invadiu a área adversária e chutou com perigo. Com a goleira já superada na jogada, a defensora amazonense afastou com a mão e o juiz marcou pênalti. A lateral Mari Menalda chamou a responsabilidade e cobrou com segurança para ampliar para as Mosqueteiras.

O décimo gol gremista saiu logo depois, aos 29 minutos, com Lays aparecendo na esquerda para finalizar e anotar o seu quatro no jogo. Consagrada na partida, deixou o campo logo na sequência para a entrada de Sarah, que retornou de lesão após cerca de um ano em recuperação.

Aos 35, após cobrança de escanteio, a zagueira Tefi apareceu pelo alto novamente e fez o seu segundo de cabeça na partida, dando números finais ao placar: Grêmio 11 a 0! Invictas, com 100% de aproveitamento e com a melhor campanha do Nacional, a equipe encerrou a fase de grupos na primeira posição da chave B, que dividia com Criciúma, Amazônia e Mixto-MT.

Agora, o time deve enfrentar o Centro Olímpico, de São Paulo, nas quartas de final. Os jogos serão de ida e volta, com datas base para os dias 26 de julho e 2 de agosto. Neste ano, as Mosqueteiras buscam o Bicampeonato Brasileiro, após título conquistado em 2023.

