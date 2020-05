Mundo Entenda os protestos nos Estados Unidos após a morte do ex-segurança negro George Floyd

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Policial foi filmado com o joelho sobre o pescoço de George Floyd. (Foto: Reprodução/Facebook)

Após a divulgação de um vídeo que mostra um homem negro sendo imobilizado por um policial branco com os joelhos em seu pescoço, em Minneapolis, nos Estados Unidos, uma onda de protestos começou no país em 25 de maio.

O ex-segurança George Floyd, que tinha 40 anos, foi levado inconsciente por uma ambulância logo após a abordagem policial e foi declarado morto ao chegar no hospital, em 25 de maio.

No vídeo feito por uma testemunha, que mostra Floyd imobilizado, o policial aperta durante 8 minutos e 46 segundos o pescoço do homem, que diz mais de uma vez que não consegue respirar.

Nos minutos finais, Floyd não se mexe mais. Segundo a policia local, ele foi detido por supostamente usar notas falsas em um mercado.

O policial Derek Chauvin, que estava com o joelho sobre o pescoço de Floyd, foi detido na última sexta-feira (29) e responde por homicídio culposo (sem intenção de matar) e assassinato em terceiro grau (quando é considerado que o responsável pela morte atuou de forma irresponsável ou imprudente).

O “eu não consigo respirar”, últimas palavras de Floyd, virou grito de guerra para os manifestantes, que se espalharam por várias cidades do Estados Unidos e do mundo. Revoltados com a morte, pela força policial, de mais um homem negro desarmado, incendiaram uma delegacia em Minneapolis.

De acordo com a imprensa americana, até este domingo (31), quatro pessoas morreram e pelo menos 1.699 foram presas em violência ligada aos protestos. Acompanhe a cronologia do caso.

25 de maio: George Floyd morreu após abordagem policial em Minneapolis.

26 de maio: O vídeo da abordagem policial viralizou na internet e gerou uma onda de indignação; protestos começaram na cidade de forma pacífica.

27 de maio: Mais cidades realizaram manifestações pela morte de Floyd. Entre elas, Memphis e Los Angeles.

28 de maio: Manifestantes invadiram uma delegacia, incendiaram carros e imóveis e fizeram saques em Minneapolis. O governador, Tim Walz, pediu a intervenção da Guarda Nacional.

29 de maio: O presidente americano, Donald Trump, diz que os protestos violentos desonram a memória de George Floyd. “Qualquer dificuldade e nós assumiremos o controle, mas, quando o saque começar, o tiroteio começará. Obrigado!”, afirmou Trump no Twitter.

30 de maio: Ao menos 30 cidades americanas registram protestos. Um jovem de 19 anos e um agente federal morreram e centenas de pessoas foram presas nos Estados Unidos.

Dia 31 de maio: 5ª noite de protestos nos EUA tem nova morte e desobediência a toque de recolher. Manifestantes em Toronto, Londres e Berlim também foram as ruas pela morte de George Floyd.

