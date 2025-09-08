Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O julgamento começou na semana passada

Foto: Fabio Rosdrigues-Pozzebom/Agência Brasil
O julgamento começou na semana passada. (Foto: Fabio Rosdrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) retoma nesta terça-feira (9) o julgamento do chamado “núcleo 1” da suposta trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus.

O julgamento começou na semana passada, quando foram ouvidas as sustentações das defesas do ex-presidente e dos demais acusados, além da manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, favorável à condenação de todos os réus.

Nesta semana, o colegiado inicia a votação pela absolvição ou condenação. Os réus podem ser condenados a mais de 30 anos de prisão cada.

Foram reservadas as sessões dos dias 9, 10,11 e 12 deste mês para a finalização do julgamento. Pesam contra os acusados a suposta participação na elaboração do plano “Punhal Verde e Amarelo”, com planejamento voltado ao sequestro e assassinato de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Também consta na denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) a produção da chamada “minuta do golpe”, documento que seria de conhecimento de Bolsonaro e serviria para a decretação de medidas de estado de defesa e de sítio no País para tentar reverter o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse de Lula.  A denúncia também cita o suposto envolvimento dos acusados com os atos extremistas de 8 de janeiro de 2023.

Quem são os réus?

– Jair Bolsonaro, ex-presidente da República

– Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência)

– Almir Garnier, ex-comandante da Marinha

– Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal

– Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional)

– Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa

– Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022

– Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Próximos passos

Nesta terça, às 9h, a sessão será aberta pelo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin. Em seguida, será passada a palavra ao relator, ministro Alexandre de Moraes, que será o primeiro a votar.

Em sua manifestação, Moraes vai analisar questões preliminares suscitadas pelas defesas de Bolsonaro e dos demais acusados, como pedidos de nulidade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e um dos réus, alegações de cerceamento de defesa, pedidos para retirar o caso do STF, além das solicitações de absolvição.

Moraes poderá solicitar que a Turma delibere imediatamente sobre as questões preliminares ou deixar a análise desses quesitos para votação conjunta com o mérito. Após a abordagem das questões preliminares, Moraes se pronunciará sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena.

Sequência de votação

Após o voto do relator, os demais integrantes da Turma votarão na seguinte sequência: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Prisão

A eventual prisão dos réus que forem condenados não vai ocorrer de forma automática após o julgamento e só poderá ser efetivada depois da análise dos recursos contra a condenação.

Recursos

Em caso de condenação com um voto a favor da absolvição, Bolsonaro e os demais réus terão direito a mais um recurso para evitar a prisão, a ser analisado também pela Primeira Turma. A condição pode ser obtida com o placar de 4 votos a 1, por exemplo.

Com a publicação do acórdão com o eventual placar desfavorável, as defesas poderão apresentar os chamados embargos de declaração, recurso que tem o objetivo de esclarecer omissões e contradições no texto final do julgamento. Em geral, esse tipo de recurso não tem poder para rever o resultado do julgamento e costuma ser rejeitado.

Para conseguir que o caso seja julgado novamente e levado a plenário, os acusados precisam obter pelo menos dois votos pela absolvição, ou seja, placar mínimo de 3 a 2.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Ministro do Supremo Gilmar Mendes afirma que não há “ditadura da toga” no Brasil
Ataque a tiros dentro de ônibus deixa seis mortos em Jerusalém
https://www.osul.com.br/entenda-os-proximos-passos-do-julgamento-de-bolsonaro-e-mais-sete-reus-no-supremo/ Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo 2025-09-08
Deixe seu comentário

Últimas

Economia ICMS sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha aumentará a partir de janeiro de 2026
Economia Banco Central divulgará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado
Rio Grande do Sul Estão abertas até o dia 25 deste mês as inscrições para guarda-vidas civis temporários no Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul Organização Aldeias Infantis SOS apresenta balanço das ações realizadas após as enchentes de 2024 no RS
Economia Trabalhadores que recebem salários acima de R$ 6 mil pagam mais Imposto de Renda do que milionários
Mundo Ataque a tiros dentro de ônibus deixa seis mortos em Jerusalém
Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes afirma que não há “ditadura da toga” no Brasil
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem punições a quem ofertar “terapia de conversão” da orientação sexual
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar nesta semana em Porto Alegre
Inter Inter pode perder de graça quatro jogadores ao final da temporada
Pode te interessar

Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes afirma que não há “ditadura da toga” no Brasil

Brasil Apoiadores de Bolsonaro se reúnem em capitais no 7 de Setembro para pedir anistia

Brasil Aliados de Lula temem que a aliança que partidos do centrão costuram em torno de uma candidatura de direita para 2026 prejudique a pauta do governo até o fim do mandato

Brasil A pressão pela anistia resultará em um importante termômetro da atual força política de integrantes dos três Poderes