Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. (Foto: ABr)

O concurso 2.912 da Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira (9), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá mais de R$ 310 mil em rendimentos no primeiro mês.

O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (6) na capital paulista, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 23, 27, 32, 54, 56 e 59.

2025-09-09