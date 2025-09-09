Terça-feira, 09 de setembro de 2025
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internetFoto: Agência Brasil
O concurso 2.912 da Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira (9), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.
Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá mais de R$ 310 mil em rendimentos no primeiro mês.
O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (6) na capital paulista, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 23, 27, 32, 54, 56 e 59.