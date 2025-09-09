Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet

Foto: Agência Brasil
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. (Foto: ABr)

O concurso 2.912 da Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira (9), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá mais de R$ 310 mil em rendimentos no primeiro mês.

O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (6) na capital paulista, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 23, 27, 32, 54, 56 e 59.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
https://www.osul.com.br/mega-sena-pode-pagar-r-47-milhoes-nesta-terca-feira-2/ Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Polícia Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul
Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias
Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha atinge a marca de 4,2 milhões de participantes
Porto Alegre Mutirão de limpeza recolhe 40 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre
Pode te interessar

Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo

Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros

Política Bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista: como a imprensa internacional viu os atos bolsonaristas no 7 de Setembro

Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas