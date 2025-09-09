Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

De acordo com órgãos da administração pública, a lei não proíbe a aquisição de terras por estrangeiros, mas estabelece limites e mecanismos de controle.

Foto: Foto: Fellipe Sampaio/STF
De acordo com órgãos da administração pública, a lei não proíbe a aquisição de terras por estrangeiros, mas estabelece limites e mecanismos de controle. (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para quinta-feira (11) o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 342, que questiona a constitucionalidade de um artigo da Lei nº 5.709/1971, norma que disciplina a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil.

O ponto central da ação envolve a exigência de que pessoas jurídicas consideradas equiparadas a estrangeiras obtenham autorização prévia do governo para a compra de propriedades rurais.

De acordo com órgãos da administração pública, a lei não proíbe a aquisição de terras por estrangeiros, mas estabelece limites e mecanismos de controle, modelo semelhante ao adotado em outros países. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério Público Federal (MPF) e o próprio Judiciário já reconheceram, em diferentes ocasiões, que a norma foi integralmente recepcionada pela Constituição de 1988.

Um parecer da AGU de 2010, aprovado pela Presidência da República, consolidou essa interpretação e vinculou toda a administração federal, eliminando dúvidas sobre a aplicação da lei.

Para especialistas, a eventual derrubada do dispositivo pelo STF poderia provocar insegurança jurídica. O artigo 190 da Constituição prevê expressamente que a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros pode ser limitada por lei ordinária, papel cumprido pela legislação de 1971.

Caso a Corte entenda pela inconstitucionalidade ou adote uma decisão com modulação de efeitos, a medida abriria espaço para flexibilizar as restrições atualmente em vigor. Entre os possíveis impactos, estaria a possibilidade de estrangeiros adquirirem terras sem respeitar as regras previstas.

A decisão do STF é aguardada por setores ligados à agricultura, à segurança alimentar e à gestão territorial, que veem no julgamento um marco para a definição dos limites da participação estrangeira no mercado de terras rurais do país.

(Com O Estado de São Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
https://www.osul.com.br/supremo-vai-julgar-constitucionalidade-de-lei-que-regula-compra-de-terras-por-estrangeiros/ Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Polícia Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul
Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias
Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha atinge a marca de 4,2 milhões de participantes
Porto Alegre Mutirão de limpeza recolhe 40 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre
Pode te interessar

Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo

Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira

Política Bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista: como a imprensa internacional viu os atos bolsonaristas no 7 de Setembro

Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas