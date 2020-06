Mundo Entenda por que a Organização Mundial da Saúde diz que o pior da pandemia ainda está por vir

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

O diretor da OMS, Tedros Adhanom, disse que o vírus infectaria mais pessoas se os governos não implementassem as políticas certas Foto: Divulgação/OMS O diretor da OMS, Tedros Adhanom, disse que o vírus infectaria mais pessoas se os governos não implementassem as políticas certas. (Foto: Divulgação/OMS) Foto: Divulgação/OMS

O pior da pandemia do Covid-19 ainda pode estar por vir, alertou a OMS (Organização Mundial da Saúde), seis meses depois do começo da pandemia. O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que o vírus infectaria mais pessoas se os governos não implementassem as políticas certas.

Sua mensagem segue sendo: “teste, rastreie, isole e faça quarentena”. Mais de 10 milhões de casos foram registrados no mundo todo desde o surgimento da doença na China no final do ano passado.

O número de infectados que morreram está agora acima de 500 mil. Metade dos casos no mundo ocorreram nos Estados Unidos e na Europa, mas a Covid-19 está crescendo rapidamente nas Américas, sobretudo nos Estados Unidos e Brasil. O vírus também está afetando o sul da Ásia e a África, com o pico da pandemia previsto para chegar no final de julho.

“Todos queremos que isso acabe. Todos queremos dar sequência às nossas vidas. Mas a realidade dura é que não estamos nem perto disso”, disse Tedros. “Apesar de muitos países já terem feito progresso, globalmente a pandemia está na verdade acelerando.”

“Com 10 milhões de casos agora e meio milhão de mortes, a não ser que nós enfrentemos o problema que já identificamos na OMS, a falta de união nacional e a falta de solidariedade global e o mundo dividido que estão ajudando o vírus a se espalhar… o pior ainda está por vir.” “Lamento dizer, mas com esse ambiente e com essas condições, nós tememos pelo pior.”

“Nós também fazemos um apelo para que os governos sigam os exemplos de Alemanha, Coreia do Sul e Japão, que mantiveram seus surtos sob controle através de políticas que incluíram testes rigorosos”, disse ele. Tedros não citou exemplos de países que considera problemáticos no combate ao coronavírus.

