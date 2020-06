Porto Alegre Nova faixa exclusiva do transporte coletivo entra em operação nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Sinalização foi concluída. Prioridade para os ônibus vai proporcionar mais rapidez e confiabilidade aos usuários Foto: Joel Vargas/PMPA Sinalização foi concluída. Prioridade para os ônibus vai proporcionar mais rapidez e confiabilidade aos usuários. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

Com a finalização da sinalização viária na avenida Ipiranga, a prefeitura informa o início da operação nesta quarta-feira (1º), do novo trecho do Programa de Priorização do Transporte Coletivo, entre a rua Barão do Amazonas e avenida João Pessoa, no sentido bairro-Centro.

O trajeto de três mil metros dá continuidade ao já implantado em 29 de maio pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), a partir da avenida Antônio Carvalho, e resulta em 7.500 metros de via com prioridade para o transporte coletivo, que vai proporcionar mais rapidez e confiabilidade aos usuários. O horário da operação é de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 16h às 20h, em que somente ônibus, táxis e lotações poderão trafegar.

A iniciativa, que vai beneficiar 122 mil clientes usuários de 21 linhas de ônibus, integra as ações do MobiliPOA, o programa de mobilidade que organiza e disciplina os diferentes modais de transporte e circulação da cidade.

“A implantação de faixas exclusivas de ônibus é uma das políticas públicas mais eficientes, pois traz grande benefício para os passageiros com baixo custo de investimento e manutenção, e torna o transporte público mais atrativo ao garantir maior eficiência para os coletivos, que se isolam das interferências do trânsito”, destaca o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello.

O local vai ter um período de acompanhamento e orientação aos motoristas, em que haverá reforço nas ações educativas e presença de agentes de fiscalização de trânsito para instruir sobre o uso adequado daquele espaço.

A rua Siqueira Campos, no Centro Histórico, é a próxima a receber a faixa exclusiva, também em julho, com a requalificação de todo o trecho de mil metros, entre a rua Gen. Portinho e a avenida Borges de Medeiros. O trajeto também receberá uma nova ciclofaixa além de travessias de pedestres revitalizadas, para maior segurança das pessoas.

Programa de Priorização do Transporte Coletivo

As medidas de priorização contribuem para a regularidade da operação e mais agilidade nas viagens, o que auxilia na diminuição no tempo do deslocamento dos usuários. Isso atrai novos passageiros, pois melhora a qualidade do serviço. Com viagens mais rápidas, sem congestionamento, também é possível economizar combustível.

