Rio Grande do Sul Carazinho registra mais um óbito por coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Ao menos três novas mortes relacionadas ao novo coronavírus foram confirmadas na manhã desta terça-feira (30). Uma delas ocorreu em Carazinho, cidade do Alto do Jacuí. As outras duas foram informadas pela assessoria do Hospital Bruno Born e envolvem moradores de Teutônia e Lajeado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Carazinho, a vítima é um homem, de 71 anos. Ele estava internado há mais de 30 dias no Hospital São Vicente de Paulo.

Conforme a nota da secretaria de saúde local, o idoso tinha problemas cardíacos. A testagem positiva para Covid-19 foi confirmada no último domingo (28).

